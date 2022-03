Aunque la serie de The Last of Us para HBO Max aún está lejos de estrenarse, constantemente vemos nuevas imágenes filtradas que nos dan una idea del tipo de proyecto que nos espera. Ahora, recientemente se ha compartido un nuevo vistazo a Bella Ramsey como Ellie.

Pese a que gran parte de la atención que ha recibido esta producción se ha enfocado en Pedro Pascal como Joel, no hay que olvidar que Bella Ramsey, a quien vimos como Lyanna Mormont en Game of Thrones, también jugará un papel muy importante en la serie. De esta forma, las recientes imágenes filtradas nos demuestra que el vestuario de Ellie será muy apegado al trabajo original de Naughty Dog.

👀 pic.twitter.com/IpJwCqd5dA — The Last of Us HBO – Status (@HBOsTheLastofUs) March 24, 2022

También tenemos un mejor vistazo a Pedro Pascal como Joel, así como a Henry y Sam, interpretados por actores que aún se desconocen.

New HBO's The Last of Us set photos in Calgary!

Joel (Pedro Pascal), Ellie (Bella Ramsey), Henry (Uknown), Sam (Uknown) #TheLastofUs #HBO pic.twitter.com/9OObMY4JXk — NaughtyDogInfo (@NaughtyDogInfo) March 23, 2022

En las siguientes imágenes puedes ver un poco de la escenografía y la destrucción que nos presenta este mundo.

More photos of the Pittsburgh set 📸 litchick1979/IG #TheLastofUs pic.twitter.com/YCCZFNnnot — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

Por último, hay un video que nos muestra a Pascal, Ramsey y a los actores de Henry y Sam corriendo por la calle.

New video of Joel, Ellie, Henry and Sam on the set of #TheLastofUs! 🎥 u/dbaxter1304 pic.twitter.com/XpwDzND0hz — The Last of Us Updates (@TheLastofUsNews) March 23, 2022

De esta forma, se puede notar que la playera guinda que portó Ellie durante gran parte de la historia original, ha sido replicada para que Ramsery la use durante el show. Aunque no se descarta la posibilidad de ver un vestuario más grande, esto demuestra la atención al detalle que tiene esta producción.

La serie de The Last of Us llegará a HBO Max en algún punto de 2023. En temas relacionados, ya sabemos quién será Riley en la serie. De igual forma, el multiplayer de The Last of Us Part II sería free-to-play.

Vía: The Last of Us HBO