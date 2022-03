Para ser un coleccionista, no basta con solo tener una pasión por los videojuegos, sino que son necesarios unos bolsillos lo bastante grandes para gastar enormes cantidades de dinero en títulos que uno podría llegar a pensar que no valen mucho. Este es el caso de un usuario conocido como Galdius, quien gastó $1,600 dólares en un juego de Barbie para el 3DS.

La colección de 3DS de Galdius está compuesta por 418 juegos, todos lanzados en el mercado de América del Norte. Sin embargo, por un tiempo hubo un título en particular que evadió a este jugador: Barbie Groom and Glam Pups. Afortunadamente, esto cambió hace un par de días, cuando el coleccionista logró conseguir su copia por un precio que seguramente muchos no están dispuestos a pagar.

Lo que hace interesante a Barbie Groom and Glam Pups, es que solo llegó a Canadá en América del Norte, por lo que conseguir una copia de esta región no es algo sencillo. Es importante mencionar que este título también fue lanzado en Europa y Australia, en donde es más sencillo y barato obtener este juego, pero Galdius buscaba completar su colección de nuestro continente.

Por si fuera poco, un sitio que se encarga en revelar los precios de los juegos, señala que Galdius gastó de más, ya que una copia de este juego puede ser tuya por menos de $500 dólares. Eso sigue siendo un precio elevado para un juego de Barbie, pero al menos no son $1,600 dólares.

Nota del Editor:

$1,600 dólares por un juego de Barbie es mucho, pero mucho dinero. Considerando que este título se puede conseguir de forma más fácil en otros países, esto también demuestra la terquedad que muchos coleccionistas tienen de tener una uniformidad entre todo lo que poseen.

Vía: Nintendo Life