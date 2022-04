Expertos señalan que el Switch Pro es real

Por años, la existencia de un Nintendo Switch Pro ha sido uno de los mayores rumores de la comunidad de jugadores. Ahora, un reciente análisis del más reciente tráiler de la secuela de Breath of the Wild podría indicar que una versión mejorada de la consola híbrida está en camino, esto de acuerdo con Digital Foundry.

En el más reciente podcast de Digital Foundry, canal de YouTube enfocado en analizar los aspectos técnicos de diversos juegos, se habló sobre el pasado tráiler de la secuela de Breath of the Wild, en donde se señaló que Nintendo está usando algunas técnicas avanzadas en esta entrega, por lo que se especula que un nuevo modelo del Switch está en camino. Esto fue lo que comentó Alex Battaglia:

“No me sorprendería tanto en términos de lo que se trata el juego. En general, creo que, dado que lo están retrasando ahora, creo que será el equivalente de lo que vimos con Breath of the Wild, donde se lanza en lo antiguo y también en lo nuevo”.

En su análisis, Battaglia señaló que las nubes volumétricas en Switch rara vez se ven y el anti-aliasing perfecto, algo con lo que incluso la Xbox Series X tiene problemas, también parecía apuntar a que la secuela podrían estar corriendo en una versión más potente de la consola híbrida.

Si bien existe la posibilidad de que Nintendo utilizó un par de técnicas para hacer que el tráiler se vea mejor de lo en realidad es el juego, este usualmente no es el caso con la compañía, y normalmente vemos avances que reflejan fielmente la experiencia que llegará a nuestras manos. Junto a esto, algunos fans han señalado que el retraso también podría corresponder con una versión más potente del Switch.

Por el momento no hay una respuesta oficial por parte de Nintendo. La secuela de Breath of the Wild llegará en la primavera de 2023. En temas relacionados, una filtración revela el posible nombre de esta continuación. De igual forma, el valor de Nintendo disminuyó al darse a conocer este retraso.

Nota del Editor:

Una nueva versión del Switch sigue siendo una posibilidad. Si bien el modelo OLED mejora sustancialmente la pantalla y , por lo tanto, la experiencia portátil, aún hace falta un aumento de poder para todos aquellos que prefiere jugar en el dock. Esto es algo que tiene que pasar sí o sí.

Vía: Digital Foundry