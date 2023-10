Se desata una pelea en proyección de Five Nights At Freddy’s

Se desató una pelea en una proyección previa de la película Five Nights at Freddy’s, mostrando a varios asistentes a la película peleando en la primera fila del cine. Five Nights at Freddy’s está recibiendo el tratamiento de Hollywood, con una adaptación cinematográfica después de reinar como una icónica franquicia de juegos de terror durante casi una década.

La película de Five Nights at Freddy’s trae los videojuegos a la vida en la pantalla grande, protagonizada por Josh Hutcherson de Los Juegos del Hambre y Matthew Lillard de Hackers en un juego de gato y ratón entre mascotas animatrónicas embrujadas y humanos tratando de sobrevivir al turno laboral nocturno.

La película, programada para su estreno el 26 de octubre en Estados Unidos y que se estrena hoy, 25 de octubre en México, ha recibido críticas aparentemente mixtas tanto de fanáticos como de críticos, y no parece que a una sala llena de espectadores les haya ido bien en absoluto. En un video que se ha vuelto viral en las redes sociales, un asistente al cine capturó una pelea a gran escala que tuvo lugar durante su proyección previa de la película de terror en Acton, Londres.

El breve clip muestra a un grupo de personas intercambiando golpes en la primera fila del cine mientras los créditos de la película se muestran al fondo. Parece que la mayoría de los peleadores también estaban filmando, ya que todos tenían sus teléfonos con el flash encendido. En cuanto a lo que desencadenó la pelea, la persona responsable de publicar el clip dice que en realidad no lo sabe, pero admitió que la mayoría de la audiencia se quejaba de la película.

“Todos en la audiencia estaban quejándose y empezaron a pelear al final de la película”, escribieron en Twitter/X. “Honestamente, no tengo idea de lo que pasó”.

Esto está muy lejos de ser la primera vez que estalla una pelea durante el fin de semana de estreno de una película importante. Durante el verano, dos mujeres se enzarzaron después de una proyección de la película de Barbie cuando una mujer no pudo hacer que su hijo se callara durante la proyección. En otro altercado en un cine, dos mujeres arruinaron La Sirenita cuando se enfrascaron en una pelea.

A fight broke out during a screening of ‘FIVE NIGHTS AT FREDDY’S.’ (via @jojoincel) pic.twitter.com/OkiJBN28Se — Film Updates (@FilmUpdates) October 25, 2023

Vía: Dexerto

Nota del editor: No les voy a mentir, en cuanto me enteré de la noticia pensé que había sido aquí en México porque la película se estrena hoy en nuestro país. Aún tengo pesadillas con los Spider-Men peleando por boletos en Cinemex :V