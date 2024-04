Se confirman muchos despidos en Take Two Interactive

Este año ha sido complicado en la industria de los videojuegos, pues tan solo en los primeros se informó que algunas de las grandes empresas estarían despidiendo a gran parte de su equipo laboral, comenzando con Microsoft, quienes dejaron ir a poco menos de 2,000 personas. Sin embargo, la cosa no se ha detenido ahí, por lo que más compañías se están uniendo a la tendencia, incluyendo a los dueños de Rockstar Games, quienes hace nada de tiempo adquirieron a Gearbox.

Según lo que se ha compartido por parte de la página Reuters, Take Two Interactive está despidiendo al 5% de su personal dividido entre varios estudios de desarrollo, esto se traduce a que 600 personas estarán dejando su puesto con presunta compensación por parte de la compañía. Esto es una especie de seguimiento a las empresas que quieren hacer recorte de puestos que realmente no aportan a las ganancias, sobre todo cuando proyectos grandes han sido lanzados y no queda mucho por hacer.

Take Two Interactive (including Rockstar, 2K and Private Division) just announced it will lay off about 5% of its workforce, cancel games and end projects. pic.twitter.com/H7OyDe7QTu — Geoff Keighley (@geoffkeighley) April 16, 2024

Take Two Interactive (incluidos Rockstar, 2K y Private Division) acaba de anunciar que despedirá aproximadamente al 5% de su fuerza laboral, cancelará juegos y finalizará proyectos.

Vale la pena mencionar, que también hay proyectos que se han cancelado dentro de los desarrollos, muchos de ellos aún no se han anunciado, y de los que la gente conoce no se ha mencionado cuáles ya se quedaron descartados de forma permanente. Por su parte, proyectos como Grand Theft Auto VI no han sido perjudicados, por lo que la gente no debe preocuparse por esa parte.

Acá más info de la empresa:

Take-Two Interactive Software, Inc. es una empresa estadounidense desarrolladora, publicadora y distribuidora de videojuegos y periféricos de videojuegos. Fue fundada en 1993 y tiene su sede en la ciudad de Nueva York. Take-Two es especialmente conocida por ser la casa matriz de varias editoras de videojuegos prominentes, incluyendo Rockstar Games y 2K.

Rockstar Games es famosa por desarrollar algunas de las franquicias de videojuegos más exitosas y conocidas en la industria, como Grand Theft Auto (GTA), Red Dead Redemption, y la serie Max Payne. Por otro lado, 2K es conocida por juegos como la serie NBA 2K, los juegos de la serie Borderlands, y la serie de estrategia XCOM. Take-Two Interactive se ha establecido como una de las compañías más importantes en la industria de los videojuegos gracias a su capacidad de producir juegos de alta calidad que disfrutan tanto críticos como jugadores. La empresa se destaca también por su modelo de negocio, que incluye no solo las ventas de juegos en formatos físicos y digitales, sino también contenidos descargables, microtransacciones, y otros servicios en línea. Se predice que los despidos persistirán en la industria.

Nota del autor: No es un momento de felicidad para la industria, y según los analistas dicen que habrá muchos más despidos. Por lo que las empresas de videojuegos grandes no deben bajar la guardia.