Llega emulador de NES a la tienda de iPhone

Como es bien sabido, las reglas de aplicaciones han cambiado ligeramente en el entorno de Apple, puesto que por fin se permiten agregar emuladores de consolas retro, por lo que los desarrolladores no han perdido el tiempo y ya hay aplicaciones disponibles como la de Game Boy Advance. Pero esas no son todas las consolas que se buscan correr en los teléfonos, y recientemente llegó una que hará arquear las cejas a quienes nacieron en la época de los 80’s.

Se lanzó de forma reciente Bimmy, aplicación que es posible de bajar gratuitamente para correr los mejores juegos de la clásica NES, la cual claramente busca usar ROMS de dominio público, por lo que los usuarios deben buscar los lanzamientos para ejecutarlos en la misma. Eso significa, que si alguien se pone a jugar el primer The Legend of Zelda o Super Mario Bros. 3 aún sigue siendo ilegal, pero afortunadamente el creador de la aplicación aclara que él no está facilitando los archivos y la app no hace nada de cobros.

Eso sí, hay malas noticias para quienes estén leyendo el artículo en este momento, pues en cuestión de un día el desarrollador de la aplicación, Tom Salvo, ha eliminado la misma de la tienda en iOS, algo que preocupó a los fanáticos entusiastas de estas tecnologías. Afortunadamente no hay problema, solo que la ha retirado con miedo a represalias, puesto que Nintendo se toma las cosas muy serias cuando se trata de demandas a quienes infringen sus normas de derechos de autor.

Acá una especificación más profunda de lo que es un emulador:

Un emulador es un tipo de software o hardware que permite a un sistema informático (conocido como el “sistema anfitrión”) imitar otro sistema (llamado el “sistema invitado”). La función principal de un emulador es hacer posible que aplicaciones o programas diseñados para el sistema invitado se ejecuten en el sistema anfitrión. Esto se logra mediante la recreación del hardware del sistema invitado en un entorno virtual dentro del sistema anfitrión. Los emuladores pueden variar en complejidad y precisión. Algunos emulan de manera muy precisa el hardware del sistema original, lo cual puede requerir un hardware más potente para funcionar adecuadamente. Otros, en cambio, pueden optar por soluciones que aceleran el rendimiento sacrificando cierta precisión en la emulación.

Esto pasó de forma similar con un emulador de Game Boy Advance, pero esta se quitó por posible plagio.

Vía: Mac Rumors

Nota del autor: Lo único que me llama la atención en relación a esto, es cómo se consiguen las ROMS si el iPhone no puede almacenar tal cual archivos que no sean imágenes, video o PDF. ¿Dónde se almacenarán estos?