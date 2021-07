Rumor: Un manga spin-off de Demon Slayer estaría disponible el próximo mes

Después de cuatro años de serialización, el manga de Demon Slayer llegó a su final en mayo de 2020. Sin embargo, fue en ese entonces cuándo la popularidad de esta obra comenzaba a tomar forma. Aunque desde entonces hemos visto cómo Koyoharu Gotōge, autora de esta obra, ha creado una serie de capítulos e historias adicionales, tal parece que un completo spin-off ya está en desarrollo.

De acuerdo con un nuevo reporte, actualmente está en desarrollo un spin-off bajo el nombre de Kimetsu Gakuen. El manga se publicaría en Saikyo Jump a partir del próximo 4 de agosto. Sin embargo, Gotouge no estaría a cargo de esta obra. En su lugar, se habla de que Natsuki Hogame se encargará de este trabajo, con la bendición de la creadora.

A Kimetsu no Yaiba spin-off titled Kimetsu Gakuen! will start serialization in Saikyo Jump on August 4th by Natsuki Hogami. Koyoharu Gotouge has drawn a commemorative illustration in Weekly Shonen Jump Issue #31. — Shonen Jump News – Unofficial (@WSJ_manga) July 1, 2021

Aquellos que esperan una continuación de las aventuras de Tanjiro, estarán un poco decepcionados. Aunque por el momento no hay detalles, el nombre de este manga revela que esta obra tendría un toque cómico, por lo que se ha especulado que este spin-off se desarrollaría en el futuro, en donde todos los descendientes y reencarnaciones de los personajes viven tranquilamente. De igual forma, es muy posible que esta obra no sea canon.

Como siempre, por el momento no hay información oficial por parte de Gotōge, por lo que debemos esperar a que algún detalle confirme la existencia de este spin-off. Esta no es la primera vez que algo así sucede, ya que My Hero Academia: Vigilantes surgió de la popularidad del trabajo de Kōhei Horikoshi, y ha demostrado ser una historia digna de este mundo.

En temas relacionados, el juego de Demon Slayer será una adaptación violenta del anime, y aquí te decimos cuándo estará disponible.

Vía: Comicbook