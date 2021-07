Fans creen que la secuela de Star Wars Jedi: Fallen Order será anunciada en el próximo EA Play

Sabemos que Electronic Arts y Respawn Entertainment ya están trabajando en una secuela para Star Wars Jedi: Fallen Order, pero queremos creer que todavía falta un buen rato para que llegue a nuestras manos. Sin embargo, la comunidad cree que esta segunda parte será anunciada durante el próximo EA Play en julio, y todo esto empezó por un misterioso tweet.

A principios de esta semana, Game Informer publicó un artículo en el cual afirman que ahora es un buen momento para regresar al juego original, antes del EA Play Live el próximo mes. Respondiendo a esto, la cuenta oficial de EA Star Wars en Twitter llamó la atención al citar lo siguiente:

“Now is a great time to get back to Jedi: Fallen Order.” https://t.co/gCvfiyaOx5

— EA Star Wars (@EAStarWars) June 29, 2021