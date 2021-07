Rumor: Habría un nuevo proyecto animado de Donkey Kong en camino

Desde el port de Tropical Freeze para Nintendo Switch en 2018, no hemos tenido noticias sobre Donkey Kong. Apenas hace poco empezó el rumor de que Nintendo EPD (el equipo detrás de Super Mario Odyssey) estaba trabajando en una nueva entrega para la franquicia de DK, y ahora también se rumorea que un nuevo proyecto animado podría estar en camino.

De acuerdo con Zippo, un confiable filtrador, Donkey Kong será la próxima mascota de Nintendo en tener una agresiva expansión de su propiedad intelectual, que incluye una nueva serie animada o película, una posible expansión para el parque temático de Super Nintendo World y mucha mercancía del gorila. En sus propias palabras:

“Me han dicho múltiples personas que Donkey Kong es la siguiente franquicia que seguirá los pasos de Mario en convertirse en un gigante multimedia de Nintendo.

No solo habrá un nuevo juego, sino también una animación con personajes de DK (no me especificaron si se trataba de una serie o película), una gran expansión del parque temático, mercancía, etc. Este nuevo juego no llegará solo, DK está siendo tomado en serie nuevamente por la Gran N, y esas definitivamente son buenas noticias para todos los fans.”