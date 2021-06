¡Es oficial! Demon Slayer: The Hinokami Chronicles sí llegará a occidente en octubre

Desde que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles fue revelado el año pasado, solo se hablaba sobre un lanzamiento en Japón, dejando a los fans de este anime en occidente fuera de la conversación. Afortunadamente, esto ha cambiado, ya que este juego de peleas sí estará disponible en nuestra región el próximo mes de octubre.

Por medio de un nuevo tráiler, se ha confirmado que Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles llegará a PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC en occidente el próximo 15 de octubre de 2021, es decir, estará disponible el mismo día que en Japón. En esta ocasión, SEGA será la responsable de publicar el juego en nuestra región.

Junto a la versión física y digital estándar, también estará disponible una Digital Deluxe, la cual nos dejará disfrutar de Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles el 13 de octubre, es decir, dos días antes, e incluirá una serie de trajes especiales para Tanjiro, Inosuke, Zenitsu y Nezuko. Lástima que la figura de colección japonesa no llegará a occidente.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de octubre de 2021. Este título cubre los eventos de la primera temporada del anime, así como la película de Mugen Train.

Vía: SEGA