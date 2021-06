Rumor: Una expansión de Ghost of Tsushima llegaría a PS4 y PS5 este año

Ghost of Tsushima es uno de los juegos más exitosos del PS4. De esta forma, no es descabellado pensar que Sucker Punch ya está trabajando en una secuela, especialmente considerando todas las solicitudes de trabajo que apuntan a esto. Ahora, un par de insiders aseguran que una expansión de este juego de mundo abierto, estaría disponible este mismo año, y tendría el nombre de Ghost of Ikishima.

Desde la mañana del día de hoy, varios insiders han comenzado a hablar sobre un nuevo juego de Ghost of Tsushima, pero fue Nick Baker, quien tiene un historial mixto en este tipo de temas, quien reveló que Ghost of Ikishima sería una expansión muy al estilo de Gears 5: Hivebusters o, para poner un ejemplo de PlayStation, un Miles Morales o Lost Legacy.

Ghosts of Ikishima. An Expandalone type game. Aiming for 2021. Not sure how so many seemed to find out so quick. — Nick (@Shpeshal_Nick) June 24, 2021

Junto a esto, se menciona que Ghost of Ikishima estaría disponible en 2021, y llegaría a PS4 y PS5. Por el momento no hay información oficial por parte de PlayStation o Sucker Punch, aunque la idea de una expansión de un aclamado juego no suena descabellado. Quizás hasta una versión nativa de Ghost of Tsushima para el PS5 llegaría en un futuro.

Vía: Comicbook