El juego de Demon Slayer será una adaptación violenta del anime y manga

Después de meses de espera, el próximo mes de octubre por fin estará disponible el juego de Demon Slayer a nivel mundial. Aunque uno podría llegar a pensar que la violencia de este título estaría rebajada, un registro de la ESRB revela que The Hinokami Chronicles será una fiel adaptación de la obra de Koyoharu Gotōge en este aspecto.

De acuerdo con el registro encontrado en el sitio de clasificación de Estados Unidos, el título ha recibido una T de Teen, o B15 en el sistema de México, esto gracias a “sonidos de impacto, gritos de dolor y efectos de manchas de sangre. Los movimientos definitivos desembocan por lo general en chorros de sangre que estallan desde el cuello de los oponentes”. De igual forma, respecto a la violencia se menciona lo siguiente:

“Una escena muestra a un demonio siendo decapitado y luego continúa hablando con los personajes; otra secuencia muestra un brazo cortado y un globo ocular, ambos utilizados como pistas. Las palabras ‘sh*t’ y ‘a*shole’ aparecen en el diálogo”.

Si bien el anime y el manga de Demon Slayer no son tan violentos como otras obras, el trabajo Koyoharu Gotōge no escatima en las decapitaciones, mutilaciones, sangre y la muerte. De esta forma, parece que The Hinokami Chronicles será una buena adaptación en este aspecto.

Demon Slayer -Kimetsu no Yaiba- The Hinokami Chronicles estará disponible en PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S y PC el próximo 15 de octubre de 2021.

Vía: ESRB