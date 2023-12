Gracias al éxito del MCU, parece que cada compañía desea tener su propio universo cinematográfico. Si bien esto ha fracasado rotundamente en el pasado, como le sucedió al DCEU y al original Monster Verse, parece que esto no detendrá a Illumination de hacer lo mismo con las propiedades de Nintendo.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de DanielRPK, famoso insider de Hollywood, Illumination se ha reunido con Nintendo para discutir la posibilidad de producir más películas de sus amados propiedades, así como una cinta al estilo de Super Smash Bros., en donde se reúnan todos estos personajes, muy al estilo de Avengers.

Por su parte, ni Illumination o Nintendo han emitido un comunicado que confirme o desmienta esta información. Por el momento, la idea de ver una película que reúna a múltiples personajes de la Gran N en un solo lugar no suena tan posible. Si bien Super Mario Bros. fue un éxito en taquilla, no sabemos si una secuela será una realidad. De igual forma, la compañía japonesa no solo le ha prestado sus propiedades a los responsables de los minions.

Recordemos que hace unas semanas se anunció una película live action de The Legend of Zelda producida por Sony Pictures. De esta forma, no se descarta la posibilidad de que exista algún tipo de exclusividad con la licencia. Junto a esto, Nintendo no es una compañía que optaría por tomar el camino de un universo cinematográfico. Si bien esto cumpliría el sueño de muchos fans, esto también significaría que Illumination tendría la exclusividad de múltiples propiedades.

Solo nos queda esperar y ver si este reporte resulta ser cierto, o solo el sueño de los fans. En temas relacionados, Jack Black habla sobre la secuela de Super Mario Bros. De igual forma, esta cinta ya está disponible en más servicios de streaming.

Nota del Editor:

No todas las películas tienen que compartir universo. Super Smash Bros. es divertido porque es un juego de peleas bien diseñado y con una gran cantidad de contenido. Sin embargo, una película tiene que dejar esto de lado y ofrecer una historia que justifique a Link peleando contra NES, algo que suena más fácil de lo que en realidad es.

Vía: Nintenderos