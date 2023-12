Nos encontramos en el final de una era. 10 años después del estreno de Man of Steel, el DCEU ha concluido, y lo ha hecho de una forma que describe a la perfección su década en el cine, siendo una decepción. Como ya se esperaba, las primeras reseñas de Aquaman and the Lost Kingdom ya están aquí, y no son positivas.

En Rotten Tomatoes, Aquaman and the Lost Kingdom cuenta con una calificación del 38% en estos momentos, cifra que puede aumentar o disminuir en los próximos días, por parte de los críticos. Aquí se menciona que la secuela es una decepción en comparación con la primera película del personaje y, si bien Jason Momoa hace un buen trabajo, el resto de la cinta no logra ofrecer algo que verdaderamente valga la pena. Esto es lo que comenta USA Today:

“La película no se hunde ni nada: está agresivamente bien, flotando como una salida bastante ventosa (y fraternal, además) sin ningún movimiento particularmente espectacular”.

Por su parte, Indie Wire agregó:

“‘The Lost Kingdom’ se vuelve cada vez más formulado a medida que profundiza en sus mitos, como si la película estuviera atrapada entre ser algo independiente y no ser nada en absoluto”.

De igual forma, Independent UK ha señalado:

“Otro recordatorio más de que el cine está atrapado en un estrangulamiento corporativo, privando a los artistas de la capacidad incluso de seguir agitando su estilo”.

Collider se une a esta tendencia al señalar:

“Aquaman and the Lost Kingdom no es el pedo mojado de un final que parecía que el DCEU podría estar saliendo, pero también muestra que una década después, el DCEU nunca aprendió las lecciones que necesitaba. El DCEU está muerto, viva el DCU”.

Si bien hay aspectos que valen la pena, Aquaman and the Lost Kingdom no logra ser una experiencia digna del último capítulo del DCEU. Esto tiene sentido, recordemos que esta entrega sufrió de múltiples retrasos y regrabaciones, en parte gracias al juicio entre Amber Heard y Johnny Depp. Sin lugar a dudas, una despedida que no muchos deseaban ver.

Te recordamos que Aquaman and the Lost Kingdom ya está disponible en todos los cines. En temas relacionados, aquí puedes ver el nuevo tráiler de Aquaman and the Lost Kingdom. De igual forma, las predicciones de taquilla de esta cinta no son positivas.

Nota del Editor:

El DCEU tuvo algunos proyectos buenos, como lo fue The Suicide Squad y Shazam!, pero el resto de las cintas dejaron mucho a deber. Ya sea por una falta de dirección o por malas historias, este universo cinematográfico nunca tuvo pies o cabeza, lo cual terminó por afectar severamente el desempeño de estas cintas.

Vía: Rotten Tomatoes