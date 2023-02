Review – Theatrhytm Final Bar Line

El año pasado se dio un suceso que podría haber pasado desapercibido para muchos, y eso es el aniversario número 30 de la franquicia Final Fantasy, eso podría deberse a que no salieron juegos de la saga más allá de Crisis Core. Sin embargo, parece que el 2023 se perfila para ser ese ciclo en donde hay sorpresa tras sorpresa, eso incluye Final Fantasy XVI, algún avance del remake y por supuesto, Theatrhytm Final Bar Line. Seguro los más aguerridos al Nintendo 3DS van a recordar la saga de Theatrhytm, juegos de ritmo que nos hacían revivir las melodías más populares de toda la historia de la franquicia, o al menos hasta el juego principal más reciente de por aquel entonces. Salieron dos títulos para la consola portátil y después de eso no hubo ni rastro de la franquicia. No obstante, eso cambió hace algunos meses cuando se celebró un Nintendo direct mini, en el cual solo se mostraron videojuegos de terceras compañías que llegarían a la consola hibrida. Esto como parte de hacer el mayor tributo musical a la franquicia de RPG más popular, y parece que podría ser el homenaje que los fans están necesitando.

Por fortuna, los fanáticos están a nada de recibir Theatrhytm Final Bar Line, y para que el convencimiento quede más claro, la propia Square Enix lanzó un demo que los usuarios puedan disfrutar y revisar algunas canciones importantes. Sin embargo, se han reservado lo mejor para cuando adquieran la copia, algo que te aseguramos desde ya. ¿Por qué somos tan osados al dar dichas declaraciones? Eso se debe a que la amable gente de Square nos ha proporcionado una copia anticipada que trae el juego completo. Mismo que hemos tenido oportunidad de explorar a profundidad en estos últimos días, esto con el objetivo de verificar si vale la pena gastar dinero, ya sea de forma digital o física. ¿Será que la nueva entrega sea la manera idónea de disfrutar el trigésimo aniversario de una de las franquicias de RPG japonés más famosas del planeta? ¿O tan solo será una excusa para que los fanáticos den sus ingresos monetarios sin recibir algo realmente de calidad? Bueno, eso lo vamos a descubrir juntos en la nueva Atomix Review que con gusto hemos preparado para ustedes. Entonces toma tu Buster Sword, túnica de mago y bastón de curandero para viajar a una tierra crossover, misma en la que pelear no es lo realmente importante, sino mantener el ritmo adecuado para recordar lo importante que es la música en la franquicia de Final Fantasy.

Recordando distintas eras de la franquicia

Como ya se mencionó, Theatrhytm Final Bar Line es un juego de ritmo que se inspira bastante de los juegos lanzados en 3DS, solo que ahora como no hay pantallas táctiles de por medio (Switch tiene, pero realmente no se utiliza para casi nada) los controles se han tenido que adaptar, y eso se traduce al uso de botones como en los juegos de Hatsune Miku o Taiko no Tatsujin ( si no tienes los tambores).

Básicamente se pueden utilizar todos los botones del control, incluyendo también los sticks. Mediante una pantalla nos van a ir soltando íconos de colores que desembocan a un circulo en el que deben encajar, así que justo cuando estén dentro hay que presionar nuestros controles según la situación. Por ejemplo, los rojos son de presionar una vez, los amarillos son para mover el stick hacia alguna dirección y los verdes hay que mantener presionado hasta llegar al fin de la nota.

Esos son básicamente los controles, muy parecidos a los de 3DS, solo que aquí no se usa la pantalla táctil, algo que agradezco de cierta manera, pues he visto varias pantallas de la portátil deshechas por las horas que le han metido a este tipo de videojuegos. Y de hecho, creo que encuentro más práctico que se utilicen de esta manera.

En los escenarios tendremos a nuestra disponibilidad a cuatro héroes de la franquicia Final Fantasy, una vez desbloqueados se pueden usar a gusto del usuario. Entonces podemos combinar personajes de toda la franquicia. Estos irán subiendo de nivel mientras vamos cruzando por las canciones y usan sus habilidades.

Y es que sí, se pueden utilizar poderes de los personajes para tener un mejor desempeño, aunque de nada sirve si nuestro control del ritmo es pésimo, por lo que hay dificultades que se ajustan a nuestro entendimiento. Aprender los controles no es nada difícil pero si pasarán un par de canciones para poder dominarlos., sobre todo si se quieren etapas que vayan más allá del nivel experto.

Hay dos tipos de juego, el de misiones principales en los que vamos a pasar por las diferentes sagas de la franquicia Final Fantasy, y otros donde podemos jugar más tranquilamente y practicar o romper los récords personales. A eso se le agrega que hay multijugador, mismo que desafortunadamente no pude probar en este demo.

En total se puede jugar a todas las entregas principales de Final Fantasy desde el primero hasta el número quince, pero eso no se detiene ahí, ya que hay material de Crystal Chronicles, Mystic Quest, Type 0, Mobius y hasta las entregas de Chocobo Mystery Dungeon, así es, los juegos spin off donde los pollos gigantes son los protagonistas.

Algo que también quiero comentar rápido es el uso de objetos, dado que se pueden utilizar para curar la vida, ganar el doble experiencia o aumentar ciertos atributos. No se pueden usar a nuestro antojo, solo pasa si estamos muy bajos de vida o en otros momentos puntuales. También las invocaciones se suman a la fiesta, las cuales pueden derrotar enemigos según sus debilidades a elementos clásicos de la saga como hielo, rayo, fuego, e.tc.

La jugabilidad cumple en términos de divertir, ya que realmente no innova en cuanto a juegos de ritmo se refiere. Sí, tiene la parte de personalizar a los personajes con hechizos pero eso ya estaba en las entregas anteriores para las portátiles. Eso sí, tiene la opción de multijugador, la cual le va a gustar a quienes se conecten en línea o quieran algo más local.

Algo que debo resaltar como una innovación ( que realmente no lo es tanto debido a que el Kingdom Hearts de ritmo ya lo tiene) es el poder presionar dos botones al mismo tiempo. Esto para notas largas, de un solo golpe o hasta con ambos sticks. Digamos que se puede considerar nuevo en Theatrhytm , pero no en los juegos de ritmo de Square Enix.

Toneladas de recuerdos por escuchar

Como ya se mencionó, el videojuego cuenta con una gran cantidad de canciones icónicas, un número bastante alto de temas de varias vertientes, el juego base tiene poco más de 300 temas, por lo que hay una gran variación por escuchar. A pesar de todo, hay algunas piezas que se van a echar de menos como las de algunos pueblos de Final Fantasy XV.

Sin embargo, temas de batalla importantes y sobre todo, de jefes, están disponibles para poner a cuatro personajes estilo chibi a combatir contra quienes han tratado de destruir el mundo en sus respectivas entregas. A eso se suman algunos elementos en pantalla que pueden ser tan llamativos que nos van a distraer de vez en cuando y por consecuente, perder el combo de aciertos que ya teníamos.

También llama la atención el elemento de la tarjeta personalizable, la cual nos servirá para identificarnos hacia los demás jugadores que encontremos en línea, también funcionan para compartir piedras de invocación. Es un añadido interesante pero hubiera querido compartir también objetos u otras cuestiones pata interactuar con otros usuarios.

Algo que también quería comentar respecto a la jugabilidad, y eso es que además de la dificultad, se puede elegir si se quiere jugar de la manera convencional, con un solo botón o en dobles (en la cual puede ayudarte un jugador más). Estas le dan un ligero toque versatilidad al juego, eso también va para los escenarios especiales que nos muestran escenas tal cual de los títulos, desde los más nostálgicos a los modernos.

Por su parte, recomiendo totalmente digerir el juego de poco a poco, puesto que querer echarse todo de una sentada puede tornarse ligeramente aburrido por hacer lo mismo una y otra vez. Sí, son canciones obviamente diferentes, pero el presionar botones de forma constante sí cansa, y la verdad, escuchar tan bellos temas es algo que se debe hacer con la cabeza despejada, por lo que jugar algunas canciones diarias es la mejor decisión.

Una cosa más que se debe resaltar, es que cuando comencemos la partida por primera vez no va a estar todo el catálogo de canciones disponible, sino que nos van a liberar algunos mundos, y una vez ahí podemos hacernos con llaves que nos dejarán abrir más entregas. Por lo que la paciencia de jugar poco a poco que ya mencioné deberá ser aún más grande. La ventaja es que es posible entrar a cualquier título, no es obligatorio ir desde el primero hasta el 15.

Otro detalle a tomar en cuenta, es que completar los objetivos adicionales no siempre va a ser posible a la primera, sobre todo cuando hay que derrotar a los jefes finales. Y es que sí o sí debemos ir con un nivel alto para bajar más vida , pues hay veces que las canciones duran muy poco en relación al daño que les proporcionamos, incluso si usamos algunas de las invocaciones en su contra.

Una presentación que brilla por donde se mire

En cuanto a los gráficos que posee este videojuego, debo decir que ese estilo chibi y tierno que se maneja desde hace algún tiempo es algo que ha envejecido para bien. Razón por la cual no hay razón para que hagan un cambio tan drástico, personalmente ver esas peleas miniaturas es algo que me encanta, así le quitamos un poco ese lado serio que se usa en los juegos de la franquicia.

Esto no va solamente para los personajes principales y enemigos, también con los escenarios que recordarán a momentos concretos de los videojuegos y que hacen pensar que valdría la pena hacer remakes con este estilo de arte tan particular. Particularmente si lo hacen con los títulos que van del 1 al 6 nadie de los fans tendrían problema alguno.

Algo de lo que debo hacer hincapié es que la introducción que se nos muestra antes de siquiera llegar a la pantalla de título es bellísima, un segmento en el que los personajes interpretan diferentes instrumentos. Con un vistazo a los guerreros que se van a poder desbloquear a lo largo de los misiones, se habla de poco más de unos 100 en total, esto va desde los favoritos como Cloud Strife hasta quienes tienen su nicho de seguidores como Vivi.

De igual manera se habla de interesantes paquetes de DLC, con canciones de varios videojuegos de Square Enix, entre ellos Chrono Trigger, la saga de Nier, Live A Live, Saga Frontier, Octopath Traveler y hasta The World Ends With You. Sí, lo triste va ser ese desembolso adicional que se debe hacer a futuro, pero seguramente para los más fans valdrá la pena, y de hecho, me parece raro que Dragon Quest no figure en la lista.

Claro, también qué sería de una celebración si no se cuenta con una sección de galería, y aquí podemos tener un acceso a diferentes ilustraciones de todos los juegos principales de Final Fantasy. Estos se desbloquean como recompensas del progreso en el juego, y ojo, también sirven para dar bonificaciones a los personajes.

Tampoco se puede dejar atrás la opción de tocadiscos, la cual simplemente nos dejará escuchar los diferentes temas sin necesidad de apretar botones o algo parecido. Solamente hay que completar una vez dicha pieza musical en las misiones y se va a desbloquear para que podamos contemplarlas en su absoluta plenitud. Pero no solo van a aparecer así porque sí, sino que hay que desbloquearlas previamente.

Entre los últimos puntos a analizar es el rendimiento del juego y sobre todo calibración, dado que en las opciones podemos experimentar para que la precisión sea mucho mejor. Es obvio que puede tener delay por cuestiones de sincronizar audio con los botones, pero como ya dije, está la opción pata poder hacer que no se desfasen estos detalles.

Por su parte, el idioma disponible se puede cambiar en la configuración del videojuego, hay desde español, ingles, francés, alemán, entre otros que se pueden seleccionar. También se cambiar poner el doblaje del Moguri, puesto que suelta alguna que otra línea de voz cuando se ejecutan las partidas multijugador.

Un homenaje digno de la franquicia

Para concluir la reseña, debo decir que Theatrhytm Final Bar Line es una entrega que le tiene mucho respeto a Final Fantasy, dado que compila muchos de sus éxitos musicales para quienes han probado los juegos principales. Pero, también va dirigido a quienes probaron los spin off, los cuales ahora son tomados en consideración.

Claro, de ninguna manera está innovando en el género de ritmo, dado que es bastante parecido a las entregas de Nintendo 3DS, solo que se añaden más canciones y ya se puede ver en pantalla grande. Sin embargo, el público que no los jugó va a estar de fiesta, pues está recibiendo lo mejor de estos títulos en un solo paquete.

Algo que también se debe resaltar una vez más, es que el contenido inicial del juego no es todo lo que va a llegar, dado que faltan franquicias de Square Enix para sumarse a la fiesta. Con algunos paquetes de canciones revelados , pero algunos otros que aún son desconocidos, y francamente, eso será algo que llame la atención.

Entonces, si quieres pasar un buen rato junto a los mejores temas de Final Fantasy, definitivamente tienes que echarle un vistazo, ya sea sí jugaste un par de juegos o si eres el más fan de la saga. Por su parte, si no has jugado nada de la saga, aún así sería interesante que lo pruebes, sobre todo si los juegos de ritmo te parecen interesantes.

Recuerda que el juego sale a la venta el próximo 16 de febrero para Nintendo Switch y PS4. La versión que jugamos fue la Switch.