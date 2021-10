Review – Marvel’s Guardians of the Galaxy

Redención

Crear un videojuego es como ir manejando un tren y al mismo tiempo, ir construyendo las vías sobre las que va este tren. En su libro, Blood Sweat & Pixels, más o menos así describe Jason Schreier el proceso de desarrollar un videojuego. Lo que se quiere decir con esto es que por más que se tenga un gran plan de trabajo, cualquier cosa puede salir mal y que esas vías causen que la locomotora se descarrile y pierda por completo el control. Desde que fue mostrado por primera vez en E3 2019, todos sabíamos que algo no andaba bien con Marvel’s Avengers, primer intento que Square Enix hacía con una franquicia de los también padres de Spider-Man. Claro que el tener a un estudio tan talentoso como Crystal Dynamics detrás de todo nos daba esperanzas, pero al final, ese tren se terminó estrellando espectacularmente. Cuando se anunció que la división occidental del publisher japonés haría un nuevo intento ahora con Marvel’s Guardians of the Galaxy y con Eidos Montreal como estudio desarrollador, las dudas no se hicieron esperar, pues lo más lógico era pensar que de nueva cuneta, se apostaría por este controversial formato de “juego multiplayer como servicio”. Para regocijo de muchos de nosotros, este proyecto no tomó ese camino y más bien se fue por una experiencia guiada para un solo jugador, muy apegada a su narrativa y con ideas a nivel de gameplay bastante concretas.

Lo primero que uno nota cuando comienza con la aventura que representa Marvel’s Guardians of the Galaxy más allá de los impresionantes logros técnicos que tiene el juego, es que estamos frente a un producto en donde claramente había deseos de trabajar, así como pasión y cariño por la IP que se está representando. Nunca es sencillo crear una súper producción de licencia. A diferencia de lo que uno podía notar de Marvel’s Avengers y cómo es que buena parte del equipo de Crystal Dynamics o no quería estar ahí, o simplemente no tenían una visión clara, en el nuevo juego de Square Enix se respira ese gusto por el proyecto en cada una sus esquinas, esto gracias a personajes que se desarrollan de gran forma, una historia que te atrapa, un sistema de combate bien ejecutado y en general, una experiencia que es muy difícil de soltar por muchas más razones. Sí, te tenemos muy buenas noticias sobre el regreso de Star-Lord y compañía al mundo del gaming -recodemos aquel título de Tattletale de 2017.

¿Protegiendo a la galaxia?

Uno de los grandes valores de los súper héroes y cómo es que se han convertido en parte todavía más importante de la cultura popular en los últimos años, tiene que ver con la manera en la que se han contado sus nuevas historias, haciéndolas no solo más fáciles de consumir para cualquiera que jamás haya tenido contacto con todo este universo, sino sumamente cercanas para todo el que les dé una oportunidad, presentando personajes sí extraordinarios, pero llenos de vulnerabilidades que justamente los hacen más humanos. Creo que si alguien consiguió todo lo anterior fue James Gunn en el famoso MCU con su versión de Guardians of the Galaxy. Lo más interesante aquí es que estamos hablando de una de las series de Marvel más alocadas y menos terrenales que la marca tiene a la mano, lo cual, nos demostró que incluso con un extraño setting de ciencia ficción y fantasía, puedes crear un contexto que sea alcanzable para cualquier tipo de audiencia.

En efecto, el trabajo de Eidos Montreal parte de todo este fundamento instaurado en el cine hace poco por Gunn, además de claro, tomar todo este fantástico estilo y desfachatez que nunca antes habíamos visto en una cinta de súper héroes. Lo normal es pensar que Marvel’s Guardians of the Galaxy se sentiría como una especie de copia de su contraparte cinematográfica por todo esto que te menciono, sin embargo, el estudio desarrollador encontró la manera perfecta de sí tomar inspiración del MCU y cómics, y a la vez, presentar su propia visión de estos personajes y del mundo que los rodea, lo cual, indudablemente era uno de los retos más importantes que se tenían enfrente. Despreocúpate por tener de regreso a las terribles representaciones de Marvel’s Avengers. Marvel’s Guardians of the Galaxy la da vida propia dentro de los videojuegos a Peter Quill, Gamora, Rocket, Groot y Drax, así como a todos los que se terminan involucrando con ellos directa o indirectamente.

Lo primero que hay que decir es que Marvel’s Guardians of the Galaxy no nos cuenta una historia de origen ni mucho menos. El relato arranca alrededor de 12 años después de que la gran guerra entre los Chitauri y el resto de las civilizaciones de la galaxia llegara a su fin. Peter Quill se encuentra una situación bastante comprometedora después de que finalmente formara su propio equipo de piratas espaciales, los cuales, están haciendo todo lo posible por hacerse de un nombre en el bajo mundo de los traficantes y de paso, hacer algo de dinero para revertir varios de sus problemas. Sí, la banda tiene poco tiempo de conocerse y de trabajar junta cuando una oportunidad se les presenta en una zona en cuarentena.

Este primer trabajo que ya realizamos controlando al autodenominado Star-Lord, sale de todas las manera posibles menos con cómo es que se había planeado, por lo que algo que podría haber puesto en el mapa a los Guardians of the Galaxy, los pone en la mira de la Nova Corps. Aquí es donde podríamos decir que el relato principal del juego se empieza a desenvolver y a tomar forma. Sí, el principal objetivo de la pandilla era hacer algo de dinero y listo, pero sus acciones comienzan a desenmarañar un problema mayor que amenaza con acabar con cómo es que funcionan las cosas en la galaxia y como es lo clásico con estos héroes, terminan involucrados en asuntos de importancia mayor de manera involuntaria que los acerca a su verdadero yo y que claro, los une como equipo.

Creo que lo que más impresionó de la narrativa Marvel’s Guardians of the Galaxy es la manera tan inteligente con cómo es que desarrolla a cada uno de sus personajes a y a la propia interacción que tienen entre ellos. Cada uno de los miembros del equipo no es el mismo al inicio de la aventura que cuando esta termina. Por cierto, completar el juego de inicio a fin me llevó alrededor de 18 horas, tiempo que sentí perfectamente justo. Sin relleno por medio de tácticas baratas para alargar el producto.

Lo anterior no fue fácil de lograr, pues estamos ante individuos con una personalidad muy bien definida y ya conocida que podría dar poco margen de maniobra a los escritores al momento de hablar de verdadero desarrollo de personajes. Además de todo esto, tenemos una química increíble entre ellos. Esa camaradería implícita que existe mientras constantemente se están molestando los unos a los otros, es algo que se disfruta a cada momento.

Peter Quill es este líder auto impuesto con un enorme carisma que siempre está saliendo de las peores situaciones de las maneras menos ortodoxas del mundo. Rocket Raccoon y toda su amargura, sarcasmo y genialidad con todo lo que se trata de tecnología. Groot con su enorme bondad, ternura y enorme expresividad a pesar de que en efecto, solo puede decir sus tres clásicas palabras: “I am Groot”. Drax the Destroyer, el imponente guerrero que ve todo con una enorme seriedad y solemnidad por su trágico pasado, pero que justamente por estas características, genera un humor involuntario que lo hacen el favorito de muchos. Y por último la bella Gamora, hija de Thanos sumamente reservada y lejana, pero que en el fondo esconde un enorme corazón. Todas estas característica no solo son tangibles si ya conoces a estos personajes. Eidos hizo un espectacular trabajo a nivel de guión para que cada una de estas personalidades quedara de manifiesto dentro del juego; es decir, puedes llegar con cero contexto de la franquicia y sentir de primera mano esto que te describo.

Al ser un juego completamente lineal para un solo jugador, Marvel’s Guardians of the Galaxy se recarga enormemente en su guión y cómo es que éste va construyendo a la propia narrativa. En prácticamente todo momento, nuestros personajes irán hablando entre ellos intercambiando ideas, experiencias o simplemente molestándose el uno al otro. Como te lo decía, la química entre ellos es fabulosa. Ya sea mientras recorres un extraño mundo alinígena, una estación abandonada o cualquier rincón de la galaxia, Star-Lord y compañía tienen algo qué decir al respecto. Algo que es sumamente impresionante es que los diálogos se van ajustando a lo que vamos viendo y recorriendo por nosotros mismos. Por ejemplo, si te desvías por un momento para explorar un poco, seguro que tus compañeros lo notarán y harán algún comentario al respecto. Lo que sí puede pasar es que justamente por la enorme carga de lineas que tiene el juego, habrá momentos en los que el título se interrumpe a sí mismo luego de que en medio de la linea de cualquier personaje, nosotros caminamos a cierto punto que desencadena otro diálogo más importante o por qué no, una batalla o cinemática.

Algo que definitivamente no me esperaba es la manera en la que se explora el pasado de Peter. A pesar de como ya te lo mencionaba, esta no es una historia de origen para los Guardians of the Galaxy, el juego sí tiene algunas secciones en las que se nos habla de dónde viene el protagonista y cuál era su situación familiar, la cual, es muy importante para el lore de esta franquicia como seguramente bien sabes. No te diré mucho más de esto, pues hay un par de sorpresas sumamente interesantes.

Nuestra participación en cómo es que va desarrollando la historia llega a ser bastante activa. A lo largo de la aventura, se nos presentará la oportunidad de elegir entre una serie de diálogos y a veces acciones. ¿Qué tanto impacto tienen en realidad estas elecciones? La verdad es que no mucho. Sí, puedes hacer que la linea narrativa tome el camino B en lugar del A, pero al final, todo desemboca en la misma rama. Es una buena ilusión la de hacernos participes más activos en cómo es que se va contando la historia, pero tampoco esperes que tus decisiones tengan un gran efecto en los hechos que se van presentando, es decir, esto no es Mass Effect ni mucho menos.

Sin duda alguna, uno de los puntos más fuertes de toda la experiencia que representa a Marvel’s Guardians of the Galaxy tiene que ver con su historia, narrativa, guión y personajes. De nueva cuenta queda clara la importancia que tienen las experiencias lineales y conducidas por un autor dentro de este medio. No todo tiene que ser complejos mundos abiertos ni multiplayers en donde nadie entiende qué está pasando. Seguimos existiendo usuarios que queremos que se nos cuenten grandes historias que sean llevadas por un autor, y lo nuevo de Eidos y Square Enix es precisamente eso.

Guys! Huddle up!

Hacer juegos de súper héroes o basados en cómics siempre ha representado todo un reto inclusive para los desarrolladores más experimentados, lo cual, ha dado resultados considerablemente mixtos. No obstante, cuando se entiende a la IP que se está representando y se tienen ideas claras sobre qué tipo de gameplay se quiere presentar, se suelen entregar experiencias sumamente disfrutables del nivel de Batman Arkham de Rocksteady o Marvel’s Spider-Man de Insomniac. Sobre la mesa, Eidos tenía una situación igual o más complicada que interpretar a estos grandes iconos de la cultura popular que te menciono, pues básicamente debían hacer que el jugador pudiera controlar de manera eficiente no a uno, sino a cinco héroes distintos.

La manera más simple de describir a Marvel’s Guardians of the Galaxy como videojuego es colocándolo dentro del mundo de los shooters en tercera persona con muchos elementos de aventura y uno que otro toque de RPG, sobre todo en cómo es que funciona su progresión. Digo simple porque en realidad, nos estaríamos quedando cortos con este tipo de descripción, pues Eidos ha creado un título considerablemente más complejo y profundo que podría tomar desprevenido a más de uno.

Vayamos de lo más sencillo a lo más complicado. Nuestra principal tarea dentro del juego es darle comandos a Peter Quill. El llamado Star-Lord cuenta con un par de pistolas láser como armas principales. Éstas son accionadas por medio del gatillo derecho y después de cierto momento, se sobre calientan para entrar en un cooldown. Una de las primeras mecánicas interesantes es evitar entrar en ese cooldown. Cuando dichas armas llegan a su límite, nos aparece una barra de recarga con un indicador que va bajando y con una sección en color verde. Si vuelves a presionar el botón de disparo en el momento exacto y dejas el indicador en dicha sección verde, haces un active reload muy a la Gears of War que no solo cancela el cooldown, sino que le da un boost de poder a nuestros blasters para así, hacer más daño. Marvel’s Guardians of the Galaxy es un título repleto de este tipo de mecánicas y de meta juegos que como te decía, le dan mucha más profundidad a su gameplay de lo que uno se podría imaginar.

Para evadir ataques enemigos, Peter cuenta con sus botas propulsoras que le permiten hacer dashes, así como flotar por unos segundos y hasta dar un doble salto. Lo interesante aquí es que puedes estar haciendo todo este tipo de suertes mientras sigues disparando, pues también es posible fijar a un objetivo con el gatillo izquierdo para estarte defendiendo y a la vez, no dejar de hacer daño. Sobra decir lo cool que se ve nuestro protagonista disparando y esquivando agresiones del enemigo. Sumado a lo anterior, tenemos la habilidad de hacer ataques melee a corta distancia que le dan otra capa de profundidad a las opciones que tenemos a la mano.

Y eso no es todo. No, y recuerda que seguimos hablando solo de Star-Lord, aún nos falta tocar todo el tema del resto de los guardianes. Además de lo anterior, nuestras armas pueden hacer daño elemental utilizando el shoulder button derecho. Ciertos enemigos serán más susceptibles a cosas como el daño de hielo, eléctrico o de fuego, esto sin mencionar que también está el elemento del vientos que nos permite jalar hacia a nosotros a cualquier agresor para rematarlo con un bello combo melee.

Los trucos que Peter tiene bajo la manga no terminan ahí, pues al igual que sus compañeros, nuestro héroe cuenta con cuatro habilidades distintas. Presionando el stick izquierdo del control, se abre un menú que nos permite elegir entre estos cuatro poderes usando los botones frontales. Una intensa ráfaga de balas, lanzar en espiral una serie de bombas, hacerte invencible por unos segundos o flotar por más tiempo con tus botas, son otros trucos que tenemos para eliminar a todo el que se nos ponga enfrente. Mi única queja de este lado es que en más de una ocasión, activé una de estas habilidades por error debido a la manera en la que uno accede a ellas.

Que nuestro personaje principal sea el líder de la banda no quiere decir que no vayamos a tener control sobre el resto de sus integrantes. Lo primero que hay que decir es que cuando nosotros estamos completamente concentrados dándole ordenes a Peter con todo lo que puede hacer, nuestros compañeros actuarán de maneras inteligentes por ellos mismos, incluso potenciarán algunas de nuestras acciones. Por ejemplo, si estás ejecutando un combo melee, puede que Gamora aparezca para rematar al enemigo que estás castigando.

A pesar de todo esto, para sacar el verdadero potencial de cada uno de nuestros acompañantes, es necesario darles indicaciones directas. Usando el shoulder button izquierdo, abrimos el menú de nuestros compañeros, cada uno asignado a uno de los botones frontales del control. Si presionas X, por ejemplo, seleccionas a Rocket y se abre un menú con sus cuatro habilidades, mismas que están asignadas a los propios botones frontales. A elegir cualquiera de ellas, nuestro compañero en cuestión ejecutará un movimiento especial para normalmente, genera un gran daño. Algo que es importante mencionar es que muy a la Final Fantasy VII Remake, cuando abrimos este menú de comandos, el tiempo corre de manera más lenta para dejarnos elegir entre todas estas opciones en medio de la intensa acción.

No te voy a mentir. Al inicio sí puede ser bastante abrumador tener tantas opciones a la mano y no saber exactamente cómo aprovecharlas, esto sin mencionar que también puedes usar a tus compañeros para utilizar al propio escenario a tu favor. Por ejemplo, le puedes pedir a Drax que lance una enorme caja contra los enemigos o por qué no, ordenarle a Groot que genere una serie de enredaderas que cancele el movimiento de nuestros agresores. La buena noticia acá es que Eidos hizo un gran trabajo a nivel de control y de interfaces para que en poco tiempo, tu memoria muscular entienda dónde está cada cosa y puedas ejecutar todo tipo de locos combos para acabar con todo el que se atreva a ponerse frente a ti. Por cierto, la variedad de enemigos es genial, pues enfrentarás desde tropas bien entrenadas de las Nova Corps, hasta todo tipo de bizarros extraterrestres, robots y bestias que no dudarán ni un segundo en acabar contigo. Lo que sí te diría es que el reto en general no es tan elevado, por lo que te recomendaría jugar en Hard desde un inicio, de esa forma se aprecia mucho mejor cada una de las partes del muy bien logrado sistema de combate de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Sobre la progresión tenemos un sistema bastante sencillo. Cada que terminas un enfrentamiento, se ta da experiencia dependiendo de qué tan bien lo hiciste. Cada que llenas una barra de experiencia se te da un punto de habilidad que puedes usar para ir desbloqueando los diferentes poderes de cada uno de los cinco personajes. Además, a lo largo de los niveles que recorremos, podrás encontrar chatarra que posteriormente es utilizada en una de las mesas de trabajo en donde Rocket nos ayuda a fabricar perks para Peter. Cosas como aumentar tu barra de salud o bajar el cool down de tus armas, podrán ser desbloqueadas a través de este sistema.

Ya para terminar esta sección del combate y así, poder contarte más sobre el gameplay del nuevo juego de Eidos, porque en efecto, no todo se queda en alocados combates, te cuento tenemos una habilidad especial llamada Huddle Up. Conforme vas avanzando en un combate, del lado izquierdo de la pantalla te aparece una barra que se va llenando poco a poco dependiendo de qué tan eficiente estás siendo con tus ataques. Una vez que se llena, se nos da la posibilidad de activar este poder. Cuando lo haces, Peter realiza una especie de team back en donde debemos tomar una decisión. Nuestros compañeros llegarán a decirnos una serie de cosas sobre cómo se sienten en el combate, y nuestro trabajo será motivarlos. En caso de haber dicho lo correcto, sus stats generales se elevan y el cooldown para usas sus habilidades se reduce drásticamente, mismo caso de Peter. Además, una de las geniales canciones licenciadas del juego se activa en el Walkman de Star-Lord y sí, es genial estar acabando con todos los enemigos mientras retumban temas como Where Eagles Daré de Iron Maiden o White Wedding de Billie Idol. Claro, también está súper extraño pero a la vez genial estar en medio de un intenso combate mientras suena Don’t Worry, Be Happy de Bob McFerrin. Sí, la selección musical de licencia de este juego es brutal.

Te puedo decir que el combate de Marvel’s Guardians of the Galaxy está mucho mejor logrado de lo que esperaba, y sobre todo, mucho más complejo de dominar cuando estás jugando en las dificultades más altas, lo cual te recomiendo enormemente. La comparación con lo que hizo Final Fantasy VII Remake me parece justa hasta cierto punto, pero creo que tampoco podríamos ponerlo al nivel de dicho RPG. Como sea, Eidos demuestra su enorme valía al haber encontrado la manera adecuada de que estuvieras controlando a cinco personajes distintos de manera eficiente y divertida.

Directo al grano

Me parece que hablo por más de uno al decir lo cansados que estamos gracias a la sobreexplotación del juego multiplayer. Ni qué decir de los llamados juegos como servicio. De igual forma, los mundos abiertos llevan ya tiempo demostrando un fuerte desgaste y falta de ideas nuevas. Por tal motivo, varios nos sorprendimos enormemente al enterarnos de que Marvel’s Guardians of the Galaxy se trataba de un juego single player completamente lineal que iría al grano. En efecto, Eidos Montreal está entregando un título con una estructura que no se anda con rodeos ni con visiones extrañas. Sí, tampoco intenta innovar en casi nada, pero todo lo que hace, lo hace de una gran forma.

Marvel’s Guardians of the Galaxy es juego completamente lineal como ya te lo hemos comentado en repetidas ocasiones. Su historia está dividida en diferentes capítulos que normalmente son representados por distintos niveles, mismos que a su vez, suelen ser planetas alinígenas, estaciones espaciales y demás lugares a lo largo y ancho de la galaxia. En estos lugares, tenemos un camino designado que sí se puede llegar a ramificar para tener algo de “exploración” que normalmente se ve recompensada con chatarra para hacer mejoras o con algún diálogo extra, pero que en realidad, siempre está haciendo que nos movamos de punto A a punto B. La mejor comparación y seguro inspiración que se tomó para la estructura del juego, es la de los Uncharted. Así son los niveles del nuevo título de Eidos, incluso tenemos las clásicas transiciones en donde debes pasar por un lugar muy estrecho.

Entre algunas de las misiones que vas completando, se te permitirá relajarte un poco en el interior del Milano, la icónica nave de nuestros héroes. Aquí, además de poder mejorar tus perks, podrás tener algunas convenciones extra con tus compañeros, mismas que se desbloquean cuando encuentras algunos de los coleccionables que se esconden en los niveles que recorres. Hubiera estado muy bien tener algunos mini juegos en esta parte o alguna otra actividad, pero creo que el simple hecho de poder explorar a tan genial nave, es suficiente. Por cierto, dentro de la aventura, sí hay un par de momentos en los que se nos deja controlar a la Milano de manera directa y sí, están geniales.

Lo interesante de todo este asunto es que la cosa no se reduce a solo caminar de un punto del nivel al otro. Además de que nuestros personajes irán haciendo más ameno el recorrido con todo tipo de comentarios, el juego se toma su tiempo para por ejemplo, tener algunas secciones sencillas de platforming o por qué no, presentar algunos puzzles bastante bien diseñados que necesitarán de la cooperación del equipo para ser resueltos. Por ejemplo, habrá momentos en los que requieras que Drax mueva un bloque de gran peso para poder alcanzar cierto punto, o que Groot fabrique un puente para poder cruzar. Sumado a lo anterior, muchos de estos problemas se tienen que solucionar usando los poderes elementales de las armas de Peter. Congelar una cascada o activar una serie de circuitos con electricidad, son algunos ejemplos de lo que tendrás que hacer. Para ayudarte un poco con todo esto, Star-Lord puede activar su visor para resaltar puntos de interés y hasta escanear objetos para obtener pistas.

Nunca me cansaré de decirlo. El término “lineal” para nada debería de ser usado de manera despectiva. Las experiencias guiadas por un autor en donde solo existe una manera de hacer las cosas, también tienen muchísimo valor. Prueba de lo anterior es Marvel’s Guardians of the Galaxy, juego en el que no te aburrirás en ningún momento, pues además de estar apreciando sus impresionantes gráficas y dirección de arte, te vas entreteniendo mucho con el diálogo de sus personajes y sobre todo, con el gran ritmo que tiene al estar intercalando entre emocionantes combates, y las secciones con puzzles y plataformas de las que te hablé.

Impresionante tecnicamente

Una de las cosas que más me preocupó cuando se dio la revelación de Marvel’s Guardians of the Galaxy, tenía que ver con su apartado gráfico. Lo primero que comenzó a surgir respecto a todo este asunto es que Eidos estaba utilizando el mismo motor que el que Crystal Dynamics usó para Marvel’s Avengers, asunto que fue completamente desmentido por el estudio canadiense, el cual, a pesar de no revelar exactamente qué tecnología estaban empleando para su nuevo juego, sí fueron muy claros en distanciarse del título antes mencionado. Todo esto queda de manifiesto cuando el título comienza a correr frente a tus ojos y tu quijada se va al piso.

Para este reseña utilizamos la versión de PS5, la cual, te deja elegir entre diferentes modos, uno que da prioridad a la resolución para desplegarse en 4K y 30 cuadros por segundo, otra que baja a 1440p pero que corre a 60 cuadros, y otra que da prioridad al ray tracing pero que no pudimos probar al momento de reseñar el juego. Te puedo decir que el desempeño general del título es impresionantemente estable. Jamás experimenté caídas de framerate por más que la acción aumentaba en pantalla o si es que estaba recorriendo un lugar con una enorme draw distance. De recalcar la forma en la que el juego funciona en 4K, presentando una calidad de imagen de verdadera siguiente generación que dejará impresionado hasta al más exigente.

Por el momento no te podemos informar sobre el desempeño del juego en las distintas variaciones de PS4 y Xbox One, además de que Eidos no ha dado información concreta de qué es lo que se puede esperar. Lo que sí te digo es que el título se ve y se escucha como una experiencia totalmente pensada para el nuevo hardware, es decir, PS5 y Xbox Series S y Series X. Esperemos que las viejas consolas también tengan buenos resultados.

Sí, Marvel’s Guardians of the Galaxy es impresionante gráficamente, de verdad, no me esperaba tener algo tan destacado. Desde lo limpias que son todas sus animaciones, sobre todo las faciales, hasta el absurdo detalle que uno puede ver en texturas de ropa y en general del escenario. Ni qué decir del trabajo de iluminación que se hizo. El juego está repleto de reflejos y ver cómo es que cada una de las luces de todos colores afectan de manera dinámica a los personajes, hacen que se genere una atmósfera de ciencia ficción verdaderamente especial. Repito, Marvel’s Guardians of the Galaxy se ve como un juego de verdadera nueva generación.

Todo esto serviría de poco sin una dirección de arte que representara el basto universo de esta propiedad intelectual. Te alegrará saber que de este lado también se hizo un trabajo de alarido. Eidos entendió a la perfección cómo representar al universo de Guardians of the Galaxy dentro de un videojuego para darle personalidad propia. Los escenarios que uno recorre son sumamente impresionantes y sí logran envolverte. De igual forma, creo que el trabajo que se hizo a nivel de diseño de personajes es genial, pues a pesar de que indudablemente se mantienen fieles a lo que siempre hemos sabido de Star-Lord y compañía, se les dan rostros propios de estas nuevas versiones. ¿Referencias al mundo de esta franquicia o al universo de Marvel? Por supuesto, pero no te revelaré de qué se trata, pues estoy seguro de que quedarás enormemente sorprendido cuando te salgan. Solo estáte muy atento, pues hay varias por todos lados, incluso muchas referente a la cultura pop en general.

James Gunn nos demostró que la música ochentena y el mundo de Guardians of the Galaxy van completamente de la mano, asunto que Eidos simplemente no podía ignorar. Para este juego, el estudio canadiense armó su propia selección de clásicos que van desde Rick Astley y su Never Gonna Give you Up, pasando por Everybody Wants to Rule the World de Tears for Fear, hasta Hit Me With Your Best Shot de Pat Benetar o We’re Not Gonna Take It de Twisted Sister. Como ya te lo comentaba, estas piezas entran cuando hacemos el Huddle Up en combate, pero también en ciertos puntos específicos de la historia que claro, ayudan a darle muchísima vida y estilo a la experiencia.

Por cierto, el soundtrack original del juego también está muy bien logrado, al punto de que se creó una banda de rock ficticia llamada “Star-Lord” que cuenta con 10 temas completamente originales.

¿Bugs o glitches? Sí, un par aquí y allá en esta versión que jugamos pre parche día uno, pero te puedo decir que en general, es una experiencia tremendamente limpia que indudablemente pasó por un proceso de QA bastante decente. Creo que más allá de ver a un enemigo o aliado corriendo contra una pared sin sentido, no tiene mucho caso que te detalle el resto de los problemas menores que se me presentaron, pues la representación de Square Enix nos aseguró de manera específica que esos problemas se van a resolver justamente con el parche que estará llegando el día que se lance el juego, por lo que es justo asegurar que los tienen completamente identificados y resueltos.

Marvel’s Guardians of the Galaxy es una súper producción AAA en la que hubo un especial cariño y atención al detalle cuando estaba siendo construida. Su propia estructura ayudó a que justamente, sus autores se pudieran concentrar en apartados específicos del juego y así, poder lucir una experiencia tan impresionante del lado técnico, tanto auditivamente, como con todo lo que tiene que ver con su presentación visual. Es sumamente gratificante empezar a ver juegos de Third Parties que ya se empiezan a escuchar y a sentir como de nueva generación. Por cierto, el aprovechamiento del DualSense está muy bien implementado, aprovechando tanto las capacidades hápticas de vibración, como gatillos adaptables del mando del PS5.

Eidos demuestra su valía

Eidos Montreal es de esos caballos negros de la industria que a pesar de su portafolio, nunca han tenido tantos reflectores. La saga de Deus Ex y el impresionante trabajo que lograron con Shadow of the Tomb Raider, avalan su enorme calidad. Claro que una cosa es trabajar con este tipo de experiencias y otra muy diferentes es interpretar a un IP de Marvel, más después de todo lo que pasó con Marvel’s Avengers. Por fortuna, para este proyecto, tanto el estudio desarrollador, como el publisher y el licenciatario, tomaron todas las decisiones correctas, entregando un juego que se siente bien pulido, sumamente bien ejecutado en todas sus partes y que sobre todo, se nota que quienes estuvieron involucrados en su desarrollo, querían ser parte de Marvel’s Guardians of the Galaxy.

Me parece que si algo le podemos criticar a Marvel’s Guardians of the Galaxy, es que es un juego que se arriesga muy poco y que las ideas nuevas que pone sobre la mesa, son escasas y en realidad poco trascendentes. Sin embargo, tenemos que entender que no siempre se puede encontrar el hilo negro para llevar al medio a nuevos horizontes. Hay momentos en los que es mejor apostar por ideas y conceptos ya probados para así entregar un producto que se siente sólido en todos sus apartados. ¿A quién le recomendaría lo nuevo de Eidos y Square Enix? A cualquiera que quiera pasar un rato lleno de risas y buenos momentos, así como vivir una gran aventura que simplemente funciona, esto claro, además de complacer a los fans de la franquicia que se está interpretando. Finalmente, Marvel’s Spider-Man tiene un acompañante digno en esta especie de nuevo universo que se está creando en los videojuegos.