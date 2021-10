James Michael Tyler, actor de Friends, ha fallecido

Lamentablemente, durante el fin de semana se dio a conocer que James Michael Tyler, actor que se volvió famosa al interpretar a Gunther en la serie de Friends, falleció el pasado 24 de octubre de 2021 a la edad de 59 años de edad, esto después de batallar contra el cáncer de próstata por un tiempo.

Al darse a conocer esta información, esto fue lo que comentó su representante al respecto:

De igual forma, la cuenta oficial de Friends en Twitter emitió el siguiente comunicado:

Warner Bros. Television mourns the loss of James Michael Tyler, a beloved actor and integral part of our FRIENDS family. Our thoughts are with his family, friends, colleagues and fans. ❤️☕️ pic.twitter.com/9coGnT5BHz

— FRIENDS (@FriendsTV) October 24, 2021