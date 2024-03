Revelan al elenco de voces del show de Among Us

Desde hace algunos meses atrás se confirmó que la franquicia de Among Us iba a tener su propia serie animada, pero desde ese momento no se habían dado actualizaciones importantes, preocupando así a los fans que han estado atentos a cada novedades por parte de Innersloth. Y parece que esto ha dado sus frutos, pues justamente mediante la plataforma de Twitter se ha mencionado a las personas que van a presentar sus voces para los personajes, y te vamos diciendo que son artistas de talla internacional.

Mediante la primera ronda que nos ha liberado la cuenta oficial del videojuego, nos mencionan que Ashley Johnson (The Last of Us, Elijha Wood (The Lord of The Rings), Randall Park (Ant-Man) e Yvette Nicole Brown (Drake y Josh), serán parte de este show que pone a un infiltrado en contra de toda una tripulación. Y como comentamos, se trata de gente importante en el mundo de hollywood, razón por la cual el público en general volteará a ver el proyecto.

🎬 Meet some of the cast for our upcoming #AmongUsAnimated show!!! 🎬 ROUND 1:

⭐️ Ashley Johnson – Purple

⭐️ @elijahwood – Green

⭐️ Randall Park – Red

⭐️ @YNB – Orange pic.twitter.com/XgUf4FDVYe — Among Us (@AmongUsGame) March 15, 2024

Para quienes no conozcan Among Us, aquí un concepto del juego: