Dos tercios de la población quiere ir al cine

Desde la pandemia, el ver películas en el cine dejó de ser una prioridad para muchas personas, especialmente considerando que las cintas más aclamadas del año eventualmente estarán disponibles en servicios de streaming. De esta forma, un nuevo estudio ha revelado que dos tercios del público prefiere esperar para ver alguna cinta en la comodidad de su casa, antes de ir a una sala tradicional.

De acuerdo con un nuevo reporte por parte de HarrisX, solo el 34% de la población adulta de Estados Unidos desea ver películas en el cine. El resto prefiere esperar a que alguna cinta llegue a plataformas como Netflix, Max o Prime Video. Esto fue lo que comentó Alli Brady, vicepresidenta de HarrisX, al respecto:

“La competencia continúa entre los servicios de streaming y el motor de Hollywood. Si bien todavía vemos evidencia de espectadores leales al cine en las cifras de taquilla recientes, nuestro estudio muestra que 2 de cada 3 espectadores prefieren ver películas en streaming en casa. A pesar de que esto causa cierta agitación en la industria, también significa que la demanda de contenido no hace más que aumentar; casi la mitad de los consumidores dicen que ven películas semanalmente, más de siete veces más que aquellos que lo hacen en los cines”.

La investigación también ha revelado que el 30% de los encuestados ven dos o más películas en streaming a la semana, mientras que el mismo porcentaje mencionó que ver alguna cinta en el cine un par de veces al año. Sin embargo, no todo está perdido, puesto que el 59% del público opta ir al cine gracias a la experiencia que proporciona ver cierta obra en la pantalla grande. Otro dato interesante es el hecho de que el 39% utiliza el cine como una salida de las distracciones en casa.

Hay múltiples factores que atraen la atención del público para ir al cine, como la tecnología IMAX, la nostalgia, el ver una película en compañía de otros, y más. Sin embargo, ninguno de estos puntos fueron mencionados por más del 30% de los encuestados, dejando en claro que todo esto no es atractivo para aquellos que desean ver una película en la comodidad de sus hogares.

Al otro lado del espectro encontramos a todos los que adoran los servicios de streaming, y un 53% de los encuestados prefieren esperar a que las películas lleguen a servicios de streaming citando el costo de las entradas para el cine como una razón importante. El 40% de los encuestados citaron a la “comodidad de ver en casa frente a un cine” como una razón para esperar.

Por su parte, el 24% dijo que simplemente “no están interesados”. Junto a esto, “preocupaciones por el saneamiento y la higiene”, como el COVID y la gripe, mantienen alejado al 23% de los encuestados. Otro de los elementos citados es la duración de las películas, puesto que el 52% mencionó que las películas deberían durar entre 1:30 y 2 horas.

Hay múltiples factores que dejan en claro que el público desea ver películas en casa. Con la excepción de grandes eventos, como una película de Marvel, Barbie, Oppenheimer o Dune 2, no hay muchas películas que incentiven al público a ir a las salas de cine. Incluso cuando vemos obras de calidad que representan lo mejor de esta forma de arte y entretenimiento, como Anatomy of a Fall y The Zone of Interest, eventualmente estas producciones llegan a plataformas de streaming.

El público está consciente de esto, y prefieren esperar un par de meses para ver cierta obra en la comodidad de sus casas en lugar de salir. En temas relacionados, The Batman 2 se retrasa hasta el 2026. De igual forma, esta es la palomera de Kung Fu Panda 4.

Nota del Editor:

Es una lástima que las personas ya no vayan tanto al cine, pero es algo natural. Por extraño, en algunas ocasiones lo que motiva al público a ir al cine no es la película como tal, sino el miedo de perderse un gran evento importante, como lo son las películas de Marvel.

Vía: Indie Wire