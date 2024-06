Resumen: Summer Game Fest Live 2024

Este día se ha llevado a cabo una nueva edición de Summer Game Fest, en la que vimos anuncios de distinto índole hablando de la industria de videojuegos, algunos estuvieron de más y podían saltarse con facilidad, pero también se dieron otros dignos de mención y que sorprendieron a las masas. En este artículo te daremos a conocer las revelaciones más importantes en caso de que no hayas podido echarle un vistazo a la transmisión de dos horas de duración.

Acá el resumen:

Se revela LEGO Horizon Adventures

Como primer anunció importante se reveló LEGO Horizon Adventures, una nueva perspectiva de la franquicia creada por Guerrilla Games, este se jugará de forma simular a cualquier otro título de la saga de juguetes. Lo sorprendente, es que será lanzado día uno en consolas de PlayStation, PC y también Nintendo Switch, así es, así como lo leyeron. Llegará a finales de año.

Primer tráiler de Harry Potter Quidditch Champions

Se anunció Harry Potter Quidditch Champions, en el cual los usuarios deberán asumir su propio personaje protagonista y subir en los rangos de este deporte mágico. Llegará el 3 de septiembre para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y PC.

Nuevo vistazo a Neva, del estudio que nos trajo Gris

Se lanza un nuevo video en el que nos presentan más de Neva, juego que es desarrollado por el mismo estudio de Gris. Llegará a PS5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC. Se lanzará en algún punto de 2024, aún no tiene fecha confirmada.

Black Myth: Wukong tendrá edición de colección

Se confirma la edición especial de Black Myth: Wukong, entrega tipo Souls que llegará el 20 de agosto a PS5, Xbox Series X/S y PC. La edición tiene incluida steelbook, mapa, contenido DLC y hasta una estatua del personaje principal de este título.

Nuevo avance de Methaphor: ReFantazio

Durante la conferencia también se mostró un avance adicional de Metaphor: ReFantazio, el cual también tuvo su directo hoy mismo. Será lanzado el próximo 11 de octubre para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Primer avance de Batman: Arkham Shadow

Muestran el primer avance de historia de Batman: Arkham Shadow, juego que solo será lanzado para el Meta Quest 3, y llegará en algún punto del 2024, en otoño. Habrá un nuevo gameplay durante la próxima Gamescom.

Habrá colaboración entre Street Fighter 6 y Fatal Fury

Mediante un avance se anuncia colaboración DLC de Street Fighter 6 con Fatal Fury, en el tráiler se puede ver a personajes como Terry Bogard, Mai y hasta el regreso de M Bison. El contenido estará llegando entre el verano de 2024 y primavera del 2025.

Lanzan nuevo avance de Fatal Fury: City of Wolves

Después de haber salido el video donde se hace la colaboración con Street Fighter, se ha revelado un nuevo video de Fatal Fury: City of Wolves. El cual será lanzado a principios de 2025 para PS4, PS5, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de salida de Dragon Ball Sparking! Zero

Mediante un nuevo video en el que vemos muchos personajes en pantalla, se confirma la fecha de lanzamiento de Dragon Ball Sparking! Zero, el cual llegará el 11 de octubre para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Nuevo avance de Inside Out 2 con personaje de videojuegos

Revelan un pequeño avance de Inside Out 2, en el cual podemos ver a un personaje de videojuegos ficticio. La película estrena el 13 de junio.

Revelan división de juegos de Blumhouse

Blumhouse, famosos por sus películas de horror, han creado una división para hacer lo que hacían en el cine, pero ahora enfocado en los videojuegos.

Revelan Power Rangers Rita’s Rewind

Se da a conocer el juego de Power Rangers Rita’s Rewind, el cual es un juego estilo beat em up similar al que salió hace un par de años de las Tortugas Ninja. No tiene fecha de salida por el momento, solo dicen que saldrá a finales de 2024, y las plataformas son PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Nuevo avance de Kingdom Come Deliverance II

Para dar paso casi hacia la fecha de salida, se libera un nuevo avance de Kingdom Come Deliverance II, llegará en algún momento de 2024 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Tráiler de historia de Unknown 9: Awakening

Otro de los juegos grandes del año por parte de Bandai Namco, Unknown 9: Awakening lanza su nuevo tráiler de historia, prometiendo una narrativa entretenida. Llegará este otoño para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Fecha de lanzamiento de Sonic X Shadow Generations

Tuvimos también lo que se filtró un día antes, la fecha de lanzamiento de Sonic X Shadow Generations, esto mediante un tráiler que nos dice que podremos jugarlo el 25 de octubre para PS4, Ps5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch y PC.

Primer vistazo al show de Among Us

Salió el equipo de InnerSloth a dar un avance de lo que será la serie de la franquicia Among Us. Se puede ver una animación que será para todos los públicos. No hay fecha de estreno para su estreno.

Tráiler cinemático de Dune Awakening

Muy pronto llegará un MMO llamado Dune Awakening, el cual en esta ocasión nos ha presentado un nuevo avance que se centra en las cinemáticas. Aún no tiene fecha de salida, pero el 20 de junio habrá un stream especial, llegará a PS5, Xbox Series X/S y Steam.

Fecha de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess

Se lanza un nuevo video de Kunitsu-Gami: Path of the Goddess, nueva franquicia de Capcom que ya tiene fecha de lanzamiento. Llegará el 19 de julio para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X/S y PC.

Llega DLC para Alan Wake 2

Se anuncia contenido DLC para Alan Wake 2, este lleva el nombre de Night Springs y ya se encuentra disponible, con tres personajes jugables con sus episodios. A eso se suma la revelación de la edición física para otoño de este año, habrá edición estándar y especial.

Nuevo video de Hyper Light Breaker

Se lanza un nuevo gameplay de Hyper Light Breaker, el cual nos muestra mucha jugabilidad cooperativa. El juego por ahora solo es para PC y tendrá su acceso anticipado este verano.

Nuevo vistazo al juego de Skate

Lanzan un nuevo video en el que se da un vistazo al juego de Skate nuevo, este se encuentra en desarrollo pero los usuarios ya pueden entrar a un programa insider para jugarlo antes. No hay plataformas confirmadas más que PC.

Confirman lanzamiento de Valorant para consolas

Mediante nuevo avance se confirma la llegada de Valorant de Riot Games para consolas. Habrá una beta limitada para el 14 de junio en dichas plataformas.

Capcom sorprende con nuevo avance de Monster Hunter Wilds

Para casi terminar el evento se lanza nuevo tráiler cinemático de Monster Hunter Wilds, en el cual se nos deja ver más a los personajes y algo de jugabilidad inédita. Llegará en 2025 para PS5, Xbox Series X/S y PC.

Gameplay revelado de Phantom Blade Zero

Después de mucha espera, se ha cerrado el evento con un gameplay de Phantom Blade Zero, juego con toques de Sekiro que llegará exclusivamente a PS5 y la PC. Se lanzará en algún punto del 2024.

Con esto llegaría a la conclusión la ceremonia de Summer Game Fest 2024. En esta ocasión los anuncios fueron modestos.