Para todos los fans de los juegos de peleas, durante el Summer Game Fest del día de hoy se confirmó un nuevo pase de temporada para Street Fighter 6, el cual no solo nos dará la oportunidad de jugar con varios personajes clásicos de la serie, como Bison y Elena, sino que también estarán disponibles Terry y Mai, dos de los combatientes más icónicos de Fatal Fury y The King of Fighters.

Lamentablemente, por el momento no hay información sobre cuándo comenzará a llegar el nuevo contenido a Street Fighter 6.

Vía: Street Fighter