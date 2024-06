Primer avance de la serie de Among Us

Tal vez aún no hay planes públicos para una secuela de Among Us, pero esto no significa que la popular propiedad se mantenga en silencio, puesto que una serie animada está en desarrollo, y durante el Summer Game Fest del día de hoy tuvimos el primer vistazo oficial a esta esperada actualización.

Esta es la descripción oficial del proyecto:

“Nuestra próxima serie de televisión sobre el trabajo en equipo y traición… ¡en el espacio! Ve el mundo de nuestro exitoso juego de deducción social, Among Us, de una nueva manera”.

Lamentablemente, por el momento no hay una fecha de estreno concreta para la serie de Among Us.

Vía: Summer Game Fest