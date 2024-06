Uno de los proyectos más interesantes en los que está trabajando Capcom en estos momentos es Kunitsu-Gami: Path of the Goddess. Si, como muchos, no puedes esperar a tener este juego de estrategia y arte en tus manos, te dará gusto saber que durante el Summer Game Fest se compartió un nuevo gameplay, el cual confirma que este título estará disponible en PlayStation 5, Xbox Series X|S y PC el próximo 19 de julio de 2024.

Vía: Summer Game Fest