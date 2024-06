La industria de los videojuegos está creciendo. No solo vemos más estudios enfocados en crear experiencias únicas, sino que cada vez surgen más compañías dedicadas a ayudar a estos pequeños equipos. Durante el Summer Game Fest se confirmó que Blumhouse, famosos por sus películas de horror, han creado una división para hacer lo que hacían en el cine, pero ahora enfocado en los videojuegos.

Blumhouse Games es una productora enfocada en ayudar a que juegos independientes, con un enfoque en el terror, tengan la oportunidad de llegar a las manos de todos los jugadores. En el evento de hoy se presentaron Crisol: Theater of Idols de Vermila, Grave, Seasons de Perfect Garbage, SLEEP AWAKE de EYES OUT, The Simulation de Playmestudio, y Project C from Half Mermaid, los cuales estarán disponibles en un futuro.

Vía: Summer Game Fest