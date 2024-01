Reportera crítica al niño que terminó Tetris

Hace unos días les comentamos sobre cómo Willis Gibson, un joven de 13 años de Oklahoma, Estados Unidos, logró “terminar” Tetris al llegar a la pantalla de muerte, algo que nadie había logrado en la historia. Si bien muchos celebraron este suceso, una reportera llamó la atención al demeritar este logro, algo que a la comunidad no le agrado.

Durante un noticiero el día de hoy, 4 de enero, Jayne Secker, reportera de 511 años de Sky News en Reino Unido, habló sobre el logro de Gibson. Al final de la nota, Secker dejó el guion de lado, y comentó lo siguiente:

It is the Year of Our Lord 2024 and @SkyNews is still telling people who play video games to go outside and get some fresh air, notably on the same day they’re praising a 16-year-old darts player pic.twitter.com/QoPpWGQ0fr

Como era de esperarse, la comunidad no reaccionó positivamente a este comentario, con usuarios señalando que un niño de 13 años ya tiene un récord mundial, mientras que la reportera no ha logrado algo tan significativo en su vida. De igual forma, varios desarrolladores y padres de familia también salieron a defender el logro de Gibson, señalando que ellos estarían orgullosos si su hijo lograra algo tan impresionante.

This may have been intended as a light hearted throwaway line but I *hate* it

Gaming is one of the ways I manage my mental health. It's been invaluable to me in the last 12 months. And believe it or not I still exercise and get fresh air

This is SUCH an old-fashioned attitude https://t.co/LS7nVk2YGv

