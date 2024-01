Versión de NES de Tetris fue vencida por joven jugador

La franquicia de Tetris podría ser considerada como la que más versiones tiene en diferentes plataformas, iniciando con lo que vimos en Game Boy, hasta experiencias más inmersas con Effect, el cual se puede probar de manera convencional o incluso usando los visores de realidad virtual. Y aunque pueda parecer no muy creíble, hay escena competitiva de estos títulos, siendo la versión que llegó hace 35 años en NES la favorita de algunas personas que pasan horas y horas tratando de mejorar los records escritos en libros.

Eso nos lleva al usuario conocido como Blue Scuti, quien se puso frente a la escena competitiva en 2023 dejando su nombre en alto, y lo más curioso de todo, es que tiene ni más ni menos que 13 años, pero para este punto ya se le puede considerar como el mejor jugador de Tetris de NES. Y es que hace no mucho tiempo, logró el mayor de los sucesos en este cartucho de 8 bits, pues lo rompió, algo que pasa cuando el título considera que el uso de memoria es excesivo.

El usuario se puede dar cuenta de eso cuando lleva el número máximo de puntaje en la pantalla y la tecnología ya no permite acumular más de ellos, por lo que a los pocos minutos, lanza una pantalla de “muerte”, esto con el fin de que la consola sea apagada y reiniciada para seguir jugando, liberando RAM en el proceso, y es que al final el puntaje no se conservaría, pues muchos de esos títulos no cuentan con pila interna, al menos que sean juegos que la requieran como los RPG o The Legend of Zelda.

Aquí puedes ver su hazaña en video:

Vale la pena mencionar, que para lograr esta clase de récords básicamente hay que ser un experto en Tetris, llegando a un punto en el que no se pueda parpadear de lo rápido que bajan las piezas, pero aún con esto, el chico de 13 años lo puedo conseguir, estando así a ala par de una IA que se uso anteriormente para comprobar si existía la pantalla de muerte en esta versión. Con eso mente, la marca ahora podría entrar a los marcadores mundiales, y hasta este momento considerar que el joven es el maestro de la versión NES.

Recuerda que Tetris está disponible en varias consolas.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Creo que nunca he llegado al punto de dominar un juego con tanta destreza, pues cuando termino uno me voy a otro y evidentemente se me olvidan los controles. Así que, mis respetos para quienes le dedican gran parte de su tiempo a estos títulos, ya sea de puzzle o también de peleas.