Rápidos y Furiosos X llega a plataformas de streaming

El año pasado estuvo lleno de grandes producciones cinematográficos, eso va desde la llega de Super Mario al cine, así como la versión oficial de live action de Barbie que en lugar de dar un mensaje comercial de adquirir la muñeca, hablaba sobre los conflictos sociales que siguen presentes a día de hoy. Por su parte, llegó Vin Diesel para protagonizar Rápidos y Furiosos X, la cual es el preámbulo de dos partes que podrían significar el final de la franquicia que conocemos para después hacerse algún reboot.

Algo que las compañías acostumbran hacer después de que las cintas se lanzan en el cine y terminan su ciclo en las salas, es ponerla después a la venta en formatos como los Blu Ray y también digital, esto por un precio superior a lo que el usuario está ya acostumbrado pagar por los servicios de streaming. Y hablando de esto, este sería el último lugar al que las cintas vienen a parar después de haber sido explotadas de la mayor forma posible, y sí, esta adaptación de 2023 ya tiene aplicación confirmada.

Quienes no hayan podido disfrutar de esta entrega en concreto no deben preocuparse por pagar mucho, pues si cuentan con membresía de HBO Max ya pueden disfrutarla sin hacer desembolso extra, dado que toda la colección se encuentra disponible en este mismo lugar. A eso se suman cintas nuevas como Barbie que llegaron el mes pasado después de estar medio año sin sumarse por alguna razón que Warner no ha explicado, pues existe la regla de tres meses después de haberse puesto en carteleras.

Esta es la sinopsis de Rápidos y Furiosos X:

Dom y su equipo acabaron con el capo de la droga brasileño Hernan Reyes y diezmaron su imperio en un puente de Río de Janeiro. Su hijo Dante, que fue testigo de todo, lleva desde entonces ideando un plan maestro para hacer que Dom pague un precio muy alto por lo que hizo. Jason Momoa, Brie Larson y Rita Moreno se unen a Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Charlize Theron, John Cena, Jason Statham, Helen Mirren, Scott Eastwood y el resto de estrellas de la saga en el principio del fin de la franquicia de acción más exitosa del siglo XXI. En un frenético viaje desde Los Ángeles hasta las catacumbas de Roma, desde Brasil hasta Londres y desde Portugal hasta la Antártida, Dom contará con nuevos aliados y se enfrentará a viejos enemigos para evitar que Dante destruya a su familia y acabe con todo y todos a los que ama.

Recuerda que ya puedes ver la cinta en HBO Max.

Nota del editor: Yo no soy realmente fanático de este tipo de películas, así que yo paso de echarle un vistazo, pues primero tendría que ir por toda la saga y la verdad no me apetece. Eso sí, quienes son seguidores de Vin Diesel podrán tener maratón de todo lo que ha salido hasta el momento.