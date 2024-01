2024 se posiciona para ser un gran año, especialmente para los usuarios de PlayStation. Exclusivas como Final Fantasy VII Rebirth, Rise of the Ronin y Stellar Blade llegarán a nuestras manos en los próximos meses. Afortunadamente, esto no es todo, ya que un nuevo video oficial ha revelado que los esperados remakes de Silent Hill 2 y Metal Gear Solid 3: Snake Eater también estarían disponible este mismo año.

Aunque por el momento no hay información oficial por parte de Konami o Bloober Team, múltiples rumores han señalado que Silent Hill 2 y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater estarían disponibles en algún punto de 2024. Ahora, hace unos momentos, PlayStation compartió un video con algunas de las novedades que veremos en PS5 a lo largo de este año, y aquí destacan los dos remakes.

Si bien no se ofrece una fecha de lanzamiento concreta, se ha mencionado que el remake de Silent Hill 2 y Metal Gear Solid Delta: Snake Eater estarían disponibles en algún punto de 2024. Aunque es extraño que Konami no ha proporcionado información al respecto, en el video de PlayStation podemos ver juegos que estamos seguros llegarán este año, ya sea que tengan fecha de lanzamiento específica a o no, lo cual sustenta el hecho de que esta información es verídica.

Ahora solo nos queda esperar a que Konami y Bloober Team compartan más información sobre sus esperados proyectos, los cuales, al parecer, estarán disponibles en el PlayStation 5 en algún punto de 2024. En temas relacionados, se ha filtrado la fecha de lanzamiento del remake de Silent Hill 2. De igual forma, un remake del original Metal Gear Solid podría estar en camino.

Nota del Editor:

De no ser cierta esta información, es probable que Sony no hubiera publicado el video, o ya lo hubiera eliminado y corregido este error. Queda claro que Konami es el único que no desea compartir información sobre sus proyectos más anticipados del año. Solo nos queda esperar a que los detalles concretos se den a conocer.

Vía: PlayStation