Problemas de la edición física de Hogwarts Legacy en Xbox

Desde que Xbox Series X llegó al mercado, algo que se ha reportado en algunas ocasiones es lo inservible que puede ser el tener una copia física de los juegos en dicha consola. Eso se debe, a que el contenido del blu ray es muy poco en comparación a lo que se debe descargar para poder jugar, esto pasó con Halo Infinite y también con COD: Modern Warfare II.

Si bien ya han habido quejas sobre esto, parece que la tendencia va a seguir, dado que en el marco de lanzamiento de Hogwarts Legacy, se ha reportado que el disco aporta tan solo unos 12 GB. El restante a descargar es de unos 64 GB, por lo que los usuarios están utilizando el disco solamente como una llave para poder instalar y jugar después.

First image for the Series X version of Hogwarts Legacy. Doesn't look too good either. https://t.co/suXjILicyd

— Does it play? (@DoesItPlay1) February 10, 2023