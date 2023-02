Aunque la llegada del Game Boy y Game Advance al Nintendo Switch fue algo que alegró a todos los fans de la compañía, la selección inicial de juegos no fue tan grande como lo vimos con el NES, por ejemplo. Si bien ya sabemos que títulos como Fire Emblem y Pokémon TCG llegarán a estas plataformas, no sabemos cuándo, y parece que la Gran N aún no sabe tampoco.

Recientemente, Stephen Totilo, periodista de Axios, le preguntó a Nintendo si tenían pensado agregar nuevos juegos a las aplicaciones de Game Boy y Game Boy Advance cada mes. Lamentablemente, parece que este no es el caso. Esto fue lo que respondió la compañía:

“No hay un calendario establecido para los nuevos lanzamientos, pero cada colección seguirá creciendo”.

I asked Nintendo if people should expect new GB/GBA games each month on Nintendo Switch Online. Answer: "There is no set schedule for new releases, but each collection will continue to grow.” — Stephen Totilo (@stephentotilo) February 10, 2023

Recordemos que las aplicaciones de NES y SNES recibieron juegos cada mes, pero con más de 100 títulos entre estas dos plataformas, y la llegada de otras, ha pasado bastante tiempo desde que este par recibió una actualización. Por su parte, el N64 recibió una nueva entrega cada dos meses, mientras que el SEGA Genesis obtuvó un par de juegos, pero con la misma frecuencia.

Considerando que Nintendo aún tiene pensado ofrecer soporte para el N64 y al SEGA Genesis, es probable que el Game Boy y Game Boy Advance no reciban actualizaciones mensuales. Aun si tenemos que esperar más de lo deseado, está claro que juegos como Golden Sun, Fire Emblem, The Legend of Zelda Oracles of Season & Ages, y más, llegarán a estas plataformas en un futuro.

En temas relacionados, puedes ver nuestro recorrido por estas aplicaciones aquí. De igual forma, esta es la lista completa de juegos disponibles para el GB y GBA.

Nota del Editor:

Tomará algo de tiempo, pero estoy seguro de que algunos de los juegos más icónicos del Game Boy y Game Boy Advance llegarán al Switch. Tan solo la idea de jugar Metroid Fusion es más que suficiente para mantener el pago mensual o anual que muchos tienen.

Vía: Nintendo