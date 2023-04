Quantum Break dejará Xbox Game Pass de forma temporal

Está muy claro que en Xbox Game Pass abundan los juegos propiedad de Microsoft, mismos que por obvias razones no pueden dejar la plataforma, y esa decisión ha estado presente básicamente desde su apertura. Sin embargo, se ha reportado que una de sus exclusivas, Quantum Break, tendrá que abandonar la plataforma, al menos un tiempo.

Los informes a principios de esta semana sugirieron que el juego se eliminaría del servicio. En un tweet de la cuenta oficial de Twitter de Remedy Entertainment (desarrolladores del juego), se confirmó todo esto, explicando que la eliminación no será permanente. Por lo que los usuarios que aún no lo prueban lo tendrán de vuelta en no mucho tiempo después.

Don’t worry, Quantum Break will be coming back to Game Pass!

It is being temporarily removed due to some licenses that expired that were in the process of being renewed. We will let you know as soon as it is back. pic.twitter.com/xtuxVJuUAc

— Remedy Entertainment (@remedygames) April 4, 2023