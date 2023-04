No esperen más juegos de Mario para teléfonos: Miyamoto

En cuanto a las ofertas móviles de Nintendo, es seguro decir que el consenso general entre los fanáticos es algo así como “sí, buen esfuerzo, pero no es lo que estamos buscando”. A pesar de esto, Mario Kart Tour en particular ha visto un considerable éxito en los últimos años sin signos de desaceleración, pero cuando se miran juegos como Super Mario Run y Dr. Mario World, ciertamente parece que simplemente han aparecido y desaparecido (literalmente en el caso de Dr. Mario).

Con esto en mente, Variety se sentó recientemente a hablar con Shigeru Miyamoto sobre el próximo lanzamiento de la nueva película de Super Mario Bros., y el legendario creador dejó bastante claro que los títulos futuros de Mario probablemente no aparecerán en smartphones, afirmando:

“Las aplicaciones móviles no serán el camino principal de los futuros juegos de Mario“. Si bien puede sonar algo obvio que la mayoría de los juegos de Mario estarán diseñados específicamente para consolas, sin duda será música para los oídos de aquellos que no han estado a bordo con la incursión de Nintendo en el mundo móvil en 2016 con Miitomo y luego Super Mario Run. La noticia surge después del establecimiento formal de la nueva empresa colaborativa de Nintendo y DeNA conocida como Nintendo Systems Co., Ltd, que aprovechará la experiencia respectiva de cada compañía en entretenimiento y tecnología para ofrecer nuevas experiencias de Nintendo a los consumidores.

Vía: Nintendo Life