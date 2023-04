Juegos que se van de Game Pass en abril

Cada mes llegan juegos nuevos para añadirse al catálogo de experiencias en los diferentes servicios en línea de las compañías de videojuegos, esto pasa con PlayStation Plus, Nintendo Switch Online y claro, Xbox Game Pass. Sin embargo, en el caso de Sony y Microsoft, hay experiencias que deben dejar dichas plataformas por cuestiones de contrato.

Así que hace un par de horas se reveló qué títulos dejarán de estar disponibles en Game Pass, puesto que hay algunos que llegarán para servir como una especie de reemplazo. Entre las pérdidas más importantes tenemos a Life is Strange: True Colors del cual es propietario Square Enix, así como Rainbow Six Extraction de Ubisoft.

Acá la lista completa:

– Life is Strange: True Colors

– Moonglow Bay

– Panzer Corps II

– Rainbow Six Extraction

– The Dungeon of Naheulbeuk

– The Long Dark

– The Riftbreaker

Vale la pena mencionar, que todos estos títulos se van a quitar de la plataforma el próximo 15 de abril. Así que los usuarios que aún no completaron alguno de ellos aún tienen la oportunidad de sacar su máximo provecho. Por su parte, el futuro pinta brillante para el servicio, y de eso nos podemos dar cuenta con adiciones interesantes como Minecraft Legends.

Vía: Xbox News

Nota del editor: Lo importante aquí es que no se pierden cosas tan importantes, por lo que francamente da igual que se vayan. Al menos todo eso se compensa con grandes promesas para el futuro, se incluye Lies of P, Hollow Knight: Silksong, Starfield y algunas más.