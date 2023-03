Estos son los juegos que se van de PS Plus en abril

Hay siete juegos más que saldrán de PS Plus Extra y Premium en abril. Ninguno de los juegos que salen esta vez son títulos AAA importantes. En su lugar, es una lista de títulos indie, incluyendo algunos lanzados hace hasta siete años.

Como de costumbre, una vez que los juegos mencionados a continuación se vayan, se irán para siempre. No son como los juegos mensuales gratuitos de PS Plus de Sony. No puedes agregarlos a tu biblioteca y simplemente volver a descargarlos más tarde. Juegos que salen de PS Plus en abril:

Naruto Shippuden Ultimate Ninja Storm 4

Gabbuchi

2Dark

The Wonderful 101 Remastered

Croixleur Sigma

Marvel Puzzle Quest: Dark Reign

The Caligula Effect: Overdose

En cuanto a lo que vendrá para reemplazar los juegos, esos títulos aún no han sido revelados. Los últimos juegos agregados a PS Plus Extra y Premium son Tchia, Uncharted: Legacy of Thieves Collection, Ghostwire: Tokyo, Untitled Goose Game, Rainbow Six Extraction entre otros.

Vía: Insider Gaming