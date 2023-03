Lo que podemos esperar del PlayStation 5 Pro

Hay una buena razón por la cual se especula el lanzamiento de un PS5 Pro, a pesar de que no hay evidencia que sugiera que actualmente esté en desarrollo y el PS5 aún siendo bastante nuevo. El lanzamiento del PS4 Pro en 2016 sugiere que Sony sabe cómo mejorar la consola anterior, y dada la popularidad y éxito del PS5, hacer algo aún más grande y mejor es una decisión casi garantizada.

Pero la falta de evidencia no significa que Sony no esté haciendo planes para lanzar un modelo más capaz en los próximos años. Aún no está claro exactamente en qué podría mejorar un PS5 Pro, aunque aún no hemos visto soporte para resolución 8K en PlayStation 5, y tendremos que esperar a un PS5 Slim si queremos ver una consola notablemente más pequeña.

Aún así, siempre es divertido especular y reunir todos los rumores, así que profundicemos en la posibilidad de un PS5 Pro, hagamos algunas predicciones en el camino.

Podemos hacer una suposición educada sobre cuándo se lanzará el PS5 Pro junto con su precio, basándonos en lo que hizo Sony con el PS4 Pro.

El PS4 Pro se lanzó en 2016, tres años después del lanzamiento del PS4 original. Eso significa que podríamos ver el lanzamiento de un PS5 Pro tan pronto como en 2023, ya que el PS5 se lanzó en noviembre de 2020. Sin embargo, la pandemia de Covid-19 y la escasez continua de componentes podrían retrasar el lanzamiento del PS5 Pro hasta 2024 o más allá.

En cuanto al precio, el PS4 Pro se lanzó al mismo precio que el PS4 original, que era de $399 USD. Recientemente hemos visto que el precio del PS5 ha aumentado, y Sony ha culpado de ello a la inflación galopante a nivel mundial, por lo que actualmente el PS5 cuesta $479.99 USD. Es probable que Sony ofrezca el PS5 Pro al mismo precio, suponiendo que siga la misma estrategia que hizo con el PS4 Pro.

La PS5 es una máquina gigantesca, lo que significa que a menos que Sony pueda hacer mejoras drásticas, un PS5 Pro podría igualar o incluso superar el tamaño de un PlayStation 5 regular. Una situación similar ocurrió con el PS4 Pro, que era más grande que el PlayStation 4 original por un margen considerable. Afortunadamente, es probable que un PS5 Slim esté disponible alrededor del mismo tiempo para aquellos que realmente quieren un sistema más pequeño. Imaginamos que, al igual que el PlayStation 4 Pro, el diseño de Sony se basará en el aspecto futurista existente de la consola, pero podría incluir algunos detalles adicionales que no están presentes en el sistema actual.

Aquí es donde las cosas se vuelven mucho más difíciles de predecir. La PS5 ya es una consola extremadamente poderosa, capaz de juegos 4K a 120Hz en títulos específicos, ray tracing y visuales generalmente lujosos. Un PS5 Pro ciertamente ayudaría a los desarrolladores a alcanzar resoluciones y velocidades de fotogramas aún más altas, pero es poco probable que represente un salto tangible, como vimos al pasar de 1080p a 4K.

Sin embargo, con la PS5 aún incapaz de producir juegos en 8K, a pesar de que la característica se anuncia en la caja del producto, quizás el PS5 Pro se centrará en el estándar de resolución de próxima generación. Ya hemos visto un juego, The Touryst, funcionando a 8K / 60fps en PS5, pero actualmente solo se puede ver a 4K.

El 8K aún no es generalizado, pero dentro de tres años, es probable que los paneles 8K sean más asequibles y accesibles para los consumidores no entusiastas. No olvidemos que Sony también fabrica televisores, y la compañía japonesa podría querer utilizar el PS5 Pro para impulsar las ventas de sus televisores 8K, similar a cómo el PS3 ayudó a ganar la guerra del formato de disco con Blu-Ray.

El PS5 Pro podría tener una CPU AMD Zen 4 y una GPU RDNA-3, pero hemos visto que tanto Microsoft como Sony decidieron optar por una versión ligeramente mejorada de las CPU de Xbox One y PS4 en sus modelos actualizados. Por lo tanto, esperaríamos ver más inversión en la GPU que en la CPU con el PS5 Pro.

Esperaríamos que el PS5 Pro incluya un SSD más grande que el del PS5 original, ya que 825GB no fue exactamente una cantidad generosa para empezar, y algunos juegos tienen tamaños de archivo considerablemente grandes. Una versión de 1TB ciertamente ayudaría a agregar más valor, y esperaríamos que la capacidad de instalar uno de los mejores SSD para PS5 permanezca.

¿Y qué pasa con una Edición Digital del PS5 Pro? ¿También lanzará Sony una versión sin una unidad de disco? Tal vez no. La Edición Digital del PS5 sirve como una alternativa más económica al PS5 para aquellos que no les importa prescindir de una unidad de disco, pero lanzar dos versiones del PS5 Pro, que admitámoslo, no atraerán a todos, sería probablemente un poco frívolo.

¿Realmente necesitamos un PS5 Pro?

Técnicamente, no, pero en dos o tres años podríamos ver que los desarrolladores encuentran más obstáculos debido al hardware envejecido del PS5, lo que resulta en compromisos notables en los juegos, como una menor velocidad de fotogramas o resoluciones. Un PS5 Pro podría revitalizar muchos juegos antiguos si se mejoran como vimos en el PS4 Pro, y la potencia adicional debería garantizar que los títulos más nuevos no se queden atrás tampoco.

¿Debería esperar a un PS5 Pro o simplemente comprar un PS5?

Siempre se obtendrá un mejor trato si esperamos, esa es simplemente la naturaleza de la tecnología. Sin embargo, el PS5 es una excelente consola que tiene grandes juegos que se puede jugar ahora mismo. Sí, un PlayStation 5 Pro podrá proporcionar una experiencia general mejor, pero ¿piensa cuánta diversión te perderías esperando?

Vía: Techradar