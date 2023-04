El nuevo Perfect Dark sería un remake y no un reboot

Perfect Dark es uno de las exclusivas más esperadas para Xbox Series X|S, pero se ha revelado muy poca información acerca del juego. Sin embargo, parece que, gracias al perfil de LinkedIn de Tyler Thornock, un animador técnico de The Initiative, ahora contamos con un poco de información.

En su perfil, Thornock incluye Perfect Dark entre los proyectos en los que ha trabajado. Curiosamente, Thornock se refiere al juego como un remake entre paréntesis. La publicación fue notada por los usuarios de ResetEra, quienes se preguntaron si esto podría significar que el juego no será en realidad un reboot.

El nuevo Perfect Dark está siendo co-desarrollado por The Initiative junto a Crystal Dynamics. Los informes recientes sobre el juego han sugerido que aún “no está cerca” de estar terminado.

Con la ausencia de actualizaciones significativas sobre el juego, los fans especulan comprensiblemente sobre qué esperar. El CEO de Crystal Dynamics, Phil Rogers, dijo en una llamada con inversionistas en noviembre del año pasado que, “el proyecto va extremadamente bien”.

Esperemos que Xbox proporcione información concreta sobre el juego en los próximos meses para que los fans sepan exactamente qué esperar. El Perfect Dark original fue desarrollado por Rare y lanzado para Nintendo 64 en 2000.

Microsoft adquirió la franquicia en 2002 después de comprar Rare a Nintendo. Una precuela titulada Perfect Dark Zero se lanzó para Xbox 360 en 2005, y una remasterización del juego original debutó en 2010.

El nuevo Perfect Dark fue anunciado en The Game Awards en 2020, con The Initiative revelado como el desarrollador del juego. En 2021, Microsoft anunció que Crystal Dynamics sería el co-desarrollador del juego. Desde entonces, las actualizaciones han sido escasas, pero parece difícil de creer que un simple remake del juego original esté llevando tanto tiempo. Todavía parece más probable que este sea un reinicio completo de la franquicia, y es posible que Thornock simplemente haya cometido un error en LinkedIn.

Si todo va por buen camino, es muy probable que tengamos un anuncio durante el Xbox Showcase de Microsoft que se llevará a cabo en junio.

Vía: Comicbook

Nota del editor: No tuve N64 y todo mundo hablaba de Perfect Dark así que cuando compré mi Xbox 360 que incluía Perfect Dark Zero estaba muy emocionado… esa experiencia no se las perdono, así que no tengo nada que esperar más que una grata sorpresa si todo les sale bien esta vez.