Imágenes de modo descartado de Perfect Dark para N64 salen a la luz

En los últimos años se han dado a conocer versiones beta de juegos bastante antiguos, claros ejemplos de ello son la versión prototipo del primer Sonic The Hedgehog y el demo de lo hubiera sido Dinosaur Planet de Rare. Y hablando de esta desarrolladora británica, hace poco se encontraron imágenes inéditas de otro de sus títulos para la Nintendo 64.

Concretamente es de un modo descartado del shooter Perfect Dark, el metraje archivado proviene del video de YouTube de Hard4Games, proporcionado por livingaretrogaminglife. Dando a conocer un poco de cómo iba a lucir esta función, la cual como ya se sabe, no salió en el producto final ni en ports posteriores como la colección de Rare Replay.

Footage from E3 1999 showcasing #PerfectDark on the #N64’s “Perfect Head” mode, which would have enabled you to scan your face into the game! pic.twitter.com/urS1okokah

— Kode-Z (@Musical1250) September 19, 2022