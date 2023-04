Xbox celebra el día de la tierra con nuevo control

Algo que no se le puede discutir a Xbox es su gran cantidad de accesorios que tienen a la venta, esto va desde discos duros, diademas para hablar en línea y hasta baterías especiales recargables. Sin embargo, su apartado más amplio es el de controles disponibles en el mercado y ahora revelan uno nuevo por causas empáticas.

Este mando se asocia con El día de la Tierra, razón por la cual presenta un color verde parecido a los de las hojas de los árboles, pero eso no es todo, dado que se hicieron a base de plásticos recuperados, esto para ayudar al medio ambiente. Eso ayuda a que algunos materiales no sean quemados, puesto que eso afecta de alguna manera a la atmósfera.

Esto es lo que dice la propia Xbox:

To help celebrate Earth Day, we've created an Xbox controller that features recovered plastics with one-third of it made from regrind and reclaimed materials: https://t.co/h26hrTJ00t

— Xbox Wire (@XboxWire) April 4, 2023