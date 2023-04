La espía corporativa recurrente de Resident Evil, Ada Wong, ha sido interpretada por múltiples actrices de voz a lo largo de los años, y en el reciente remake de RE4 fue interpretada por Lily Gao, quien anteriormente tuvo un cameo como Ada en la película live action Welcome to Raccoon City.

Su actuación en RE4 no ha sido bien recibida por los fans, quienes llenaron sus comentarios de Instagram con insultos. Gao desactivó los comentarios en su cuenta y luego ocultó o eliminó todas sus publicaciones, excepto una. Se pueden ver capturas de pantalla de algunos de esos comentarios exagerados en Twitter, con rabietas en forma de texto como “Arruinaste el remake, siento que acabo de desperdiciar mi dinero” y “Tu actuación de voz fue horrible en el re4remake… sonó súper rígido y no había nada seductor en ello. No encajó en absoluto omfg espero que no te contraten como actriz de voz de Ada para otro juego”.

Los fans han dicho que su actuación suena “aburrida” y “sin vida”, pero independientemente de lo que se piense sobre la actuación de alguien, la idea de buscar a un actor de voz en las redes sociales para decirle que arruinó tu día es completamente desconcertante para todos fuera de la cámara de eco del fandom.

No es como si alguien en Capcom hubiera elegido a Gao por accidente o se hubiera olvidado de dirigirla durante la grabación. En juegos anteriores de Resident Evil, las líneas de Ada se entregaban con exagerada seducción que cruzaba la línea hacia el campamento, mientras que en el remake de RE4 suena desapegada y profesional como parte de su cambio general hacia protagonistas más realistas. Está en el guion: cuando Leon pregunta quién es su empleador, el Ada del remake dice “Nunca hablo de mi trabajo”, una frase que no se puede murmurar seductoramente como el “Nunca beso y cuento” original.

Más digno de crítica es el hecho de que la calidad de audio baja notablemente en sus líneas en las secuencias de video. Ada generalmente sale mejor en las conversaciones de radio, que tienen capas de estática encima, lo que hace que cualquier diferencia en la calidad de grabación pase desapercibida. Una vez más, no es culpa de Gao que Capcom haya optado por no volver a grabarla con un mejor micrófono.

Las versiones de PlayStation 2, PC y Wii de Resident Evil 4 incluyeron un modo adicional llamado Separate Ways, una historia paralela que nos permitía jugar como Ada y ver los eventos del juego desde su punto de vista. Si bien aún no se ha anunciado para el remake, los dataminers han encontrado referencias al modo en los archivos del juego bajo su nombre en japonés, “Another Order“.

Vía: PC Gamer

Nota del editor: Un día estás orgulloso de cómo se une la comunidad para defenderse ante los ataques sin sentidos de unos “desquehacerados” fresitas de podcast y al siguiente ves el lado oscuro de un fandom que ataca a una actriz que ni tiene la culpa de la calidad del audio ni del guión ni de la dirección que le dieron en un proyecto.