Modelo brasileña sorprende a fans de Resident Evil con cosplay de Ada Wong

El mundo del cosplay ha crecido de forma constante en nuestros tiempos, por lo que a día de hoy hay varios artistas y modelos que viven de crear sus trajes y exhibirlos mediante fotos y asistir a eventos de anime. Aunque no solo se limitan a la animación japonesa, dado que también abordan los videojuegos y ahora, una chica de brasil decidió hacer tributo a Resident Evil.

La chica conocida como Shermie- Cosplay hizo una calca de uno de los personajes femeninos favoritos de los fans, Ada Wong, quien ha estado en la saga desde el segundo capítulo de la historia. Resaltando por sus habilidades de combate, y sobre todo la figura que desprende ante el protagonista Leon, sobre todo en el cuarto videojuego de la marca.

Aquí puedes ver algunas fotos:

Vale la pena mencionar, que Shermie no solo tiene contenido relacionado a Resident Evil, dado que también ha elaborado trajes de grandes franquicias como Tomb Raider, Batman, Spider-Man, One Piece, The Witcher y hasta Lollipop Chainsaw. Por lo que los fanáticos que quieran apoyarla pueden comprar el material en su página de Patreon o seguirla en redes.

Recuerda que Resident Evil 4 Remake sale el próximo año. Ahí veremos otro diseño más de Ada Wong.

Vía: Deviantart

Nota del editor: Es bastante increíble cómo las personas dedicadas al cosplay logran conseguir atuendos tan fieles al material original. Sin duda, le quedó excelente cosplay de la agente encubierto de la saga RE.