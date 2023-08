PS5 puede derretir conexión de cables USB

Hace ya unas semanas se llevó a cabo una nueva edición de la EVO, en la cual los mejores jugadores de títulos de pelea se reúnen para competir y llevarse trofeos, así como un jugoso premio en efectivo dependiendo de la división. Y si bien todo estaba ocurriendo de la mejor, parece ser que no se han salvado de los errores de logística.

Según lo comentado por los asistentes, hay un problema cuando la PS5 de Sony se sobrecalienta, puesto que al parecer el aire sale mediante también los puertos USB, eso además de los agujeros de ventilación que ya lleva por defecto. Eso se traduce a que las entradas de los cables se han fundido debido a lo caliente del aparato, reporte que se dio con varias de las consolas del evento.

¡Rompí mi cable en ese mismo momento! No me enteré hasta que tuve mi primer partido para ‘Granblue Fantasy Versus: Rising’, y me sentí como un idiota por no poder conectar mi cable a la PS5. He aquí que el tipo que se lo quitó antes también se llevó un recuerdo de la otra PS5″.

Algo que vale la pena mencionar, es que no se ha mencionado algo en relación a que la EVO les haya reemplazado los cables a los participantes, a eso se suma que tuvieron que estar cambiando constantemente de consolas para evitar que eso se repita. Y con eso queda la pregunta de cuánto tiempo debieron estar prendidas las consolas como para dejar los puertos así.

Vía: Twitter

Nota del editor: A mi no me ha pasado algo similar, aunque no he tenido la consola prendida por muchas horas y haciendo esfuerzo con los juegos, por lo que no descartaría que sea algo posible. Al menos solo echaba a perder los cables, aunque si son controles no lo oficiales que solo sirven por cable ahí si hay problemas.