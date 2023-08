Replican moto voladora de Tears of The Kingdom

Ya han pasado un par de meses desde que The Legend of Zelda: Tears of The Kingdom salió al mercado, y a pesar de que el juego ya no es un tema tan recurrente, hay fanáticos que simplemente no han podido olvidarlo con facilidad. Eso se refleja en diferentes tributos, mismos que van desde artes animados hasta experimentos más llamativos.

Mediante una impresora 3D, usuarios diseñaron una moto hecha a base de instrumentos Zonnan, los cuales han ensamblado luce como algo que podría usarse posteriormente con un control remoto. Y es que el resultado final se aprecia como un producto plástico que fácilmente podría estar en las estanterías de la tienda oficial de Nintendo.

Checa el video de su proceso de creación:

Recuerda que este videojuego ya está disponible de forma exclusiva en Nintendo Switch.

Vía: gonintendo

Nota del editor: Sin duda, se ve muy bien esta impresión en 3D, pero no creo que Nintendo lleve a Tears of The Kingdom más allá del juego, y si acaso los amiibo que llegarán en el mes de diciembre.