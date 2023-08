Versión beta de Modern Warfare 3 llegaría primero a PS5

Hace ya un par de semanas se ha anunciado Call of Duty: Modern Warfare 3, juego que seguirá la serie de reboots de esta franquicia y que seguirá instaurando un cambio en comparación a los títulos que ya vimos hace ya un buen tiempo. Y como ya es costumbre, parece ser que la beta inicial para probarlo tendrá exclusividad en cierta consola.

Según lo mencionado en plataformas como Twitter, la prueba se llevará a cabo en PlayStation como ya es una costumbre, y sería la última antes de que el acuerdo de compra entre Activision y Microsoft tenga su conclusión. Un usuario ha detectado más mediante un comercial nuevo de Arabia, dando a entender que sería el acuerdo definitivo.

Modern Warfare III Beta will be available first on PlayStation

(img via Sony Arabic YT channel/@BKTOOR_) pic.twitter.com/kD5kflPUH3

— CharlieIntel (@charlieINTEL) August 11, 2023