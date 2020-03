¡Primeras imágenes del nuevo Batimóvil!

The Batman es una de las películas de superhéroes más esperadas en la actualidad. Después de un proceso complicado, la producción de esta nueva re-interpretación del murciélago de Gotham por fin va en buen camino. Aunque aún no tenemos un tráiler oficial, Matt Reeves, el director de la cinta, se ha encargado de saciar nuestra curiosidad con un par de fotos del batimóvil.

Las tres imágenes que compartió Reeves nos muestran un poco del diseño de este nuevo batimóvil, el cual parece una versión moderna del modelo que vimos en Batman de 1989 dirigida por Tim Burton. Junto a este vehículo podemos ver más de Robert Pattinson usando el nuevo traje de Batman.

Da click para agrandar las imágenes.

Por el momento no hay noticias de un tráiler, aunque considerando que las grabaciones de The Batman han dado inicio, no dudamos que en un par de meses tengamos el primer vistazo en vídeo a esta visión del icónico personaje de DC Cómics.

The Batman llegará a los cines el próximo 25 de junio de 2021. En temas similares, las fotos filtradas del rodaje de The Batman parecen indicar que la historia sería una adaptación de The Long Halloween. De igual forma, rumores indican que Johnny Depp podría ser el nuevo Joker.

Vía: Matt Reeves