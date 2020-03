RUMOR: Johnny Depp sería el nuevo Joker en The Batman

No hay duda alguna que Joaquin Phoenix hizo un trabajo sensacional como el Joker en la pantalla grande, pero todos sabemos que es muy poco probable que lo vayamos a ver nuevamente en este papel. Dicho esto, Matt Reeves y compañía tendrán que conseguir un nuevo actor para el rol, y el más reciente rumor sugiere que podría tratarse de Johny Depp.

Últimamente Depp ha estado metido en una enorme controversia gracias a las acusaciones de violencia doméstica por parte de su ex-esposa, la actriz Amber Heard. Aunque parece que las cartas se han volteado a su favor, y esto podría beneficiar enormemente la carrera del actor. De acuerdo con información de We Got This Covered, Depp es la opción principal de Warner para ser el nuevo Joker en la trilogía de The Batman con Robert Pattinson.

Anteriormente, Depp ya había sido perfilado para el papel en la película de Christopher Nolan, The Dark Knight, junto a Adrian Brody, aunque el papel eventualmente se lo ganó Heath Ledger, quien también hizo un gran trabajo. Por ahora estos solo son rumores, y como siempre hay que tomar esta información con reserva, pero la opción no suena como algo tan descabellado y es muy probable que Depp pueda soportar el peso de un papel tan importante.

Otro de los actores que los fans han estado solicitando como el Príncipe Payaso del Crimen es Willem DaFoe, aunque es difícil que esto suceda.

Fuente: We Got This Covered