Éstos son los juegos que abandonarán Xbox Game Pass próximamente

El día de hoy, Microsoft ha confirmado que Deus Ex: Mankind Divided y Shenmue I & II estarán abandonando Xbox Game Pass en las próximas dos semanas. No sabemos exactamente el día en que ya no estarán disponibles en el servicio, pero si alguno de ellos es de tu interés, entonces te recomendamos empezar a jugarlos desde ahorita.

Deus Ex: Mankind Divided es una secuela directa de Deus Ex: Human Revolution, uno de los mejores juegos de la generación pasada. Al igual que en la primer entrega, aquí asumirás el papel de Adam Jensen, un agente especial de la Interpol que tiene como objetivo desenmascarar una red de terroristas en Europa y prevenir más ataques. El título combina elementos de sigilo con acción en tercera y primera persona, y aunque todo esto suena como algo raro, el resultado final es realmente sorprendente.

Por otra parte, Shenmue es considerado como uno de los mejores juegos del Dreamcast. Lanzado en 1999, la primer entrega tenía un impresionante mundo abierto para su tiempo, en donde jugábamos como Ryo Hazuki en una misión de venganza por la muerte de su padre. El combate estaba centrado en las artes marciales, pero la narrativa y los elementos de exploración lo convertían en más que solo un juego de peleas. Su secuela, igual de buena, debutó en 2001. En 2018, ambos juegos fueron remasterizados y re-lanzados para la generación actual de consolas.

Thimbleweed Park y Lichtspeer: Double Speer Edition también estarán dejando el servicio. Si quieras adquirir alguno de estos títulos antes de que desaparezcan, podrás hacerlo con un 20% de descuentos siempre y cuando tengas una membresía activa de Game Pass.

Fuente: Microsoft