Aquí te decimos cómo desbloquear el final secreto de la demo de FFVII Remake

La demo de Final Fantasy VII Remake finalmente se lanzó esta semana, y rápidamente se posicionó como una de las aplicaciones más descargadas del PS4. Aunque es una experiencia bastante lineal, lo cierto es que hay un final secreto que puedes desbloquear y que te recompensará con una escena adicional que de otra manera no podrías ver. Aquí te explicamos cómo hacerlo.

Esta demo cubre la parte inicial del juego conforme Avalanche intenta destruir el Mako Reactor en la Sección 1 de Midgar. Cuando llegamos al reactor, se nos da la opción de elegir entre 20 o 30 minutos para escapar. No te preocupes, el temporizador no empieza hasta que vences al jefe, así que la batalla no se entromete en tu tiempo de escape.

Para obtener el final secreto, deberás elegir la opción de 20 minutos, lo cual debería ser tiempo suficiente para escapar exitosamente. Si quieres saber cuál es la escena secreta que obtendrás por completar tu escape en este tiempo, entonces aquí abajo la puedes ver:

Final Fantasy VII Remake sale a la venta el 10 de abril para PlayStation 4. Por mientras, puedes conocer nuestras impresiones después de haber pasado tres horas con el título en las oficinas de Square Enix.

Fuente: Asleep in The Fantasy