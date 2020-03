007: No Time to Die ha sido retrasada a causa del coronavirus

El coronavirus sigue causando estragos en la industria del entretenimiento a nivel mundial. Recientemente se anunció que la siguiente película de James Bond, No Time to Die, ha sido retrasada debido a la preocupación causada por este virus. En lugar de llegar a las salas de cines el próximo 10 de abril, como estaba originalmente planeado, ahora será hasta noviembre 2020 cuando tengamos la oportunidad de ver la última cinta de Daniel Craig como 007.

MGM, Eon, y Universal han revelado que No Time to Die ahora llegará a los cines hasta el próximo 25 de noviembre de 2020, ocho meses después de la fecha original. De igual forma, con el nuevo día de estreno, se espera que los ingresos por parte del mercado de China, los cuales han sido severamente afectados por el coronavirus, regresen a la normalidad.

Esto fue lo que comentaron las compañías distribuidoras:

“Los productores de MGM, Universal y Bond, Michael G. Wilson y Barbara Broccoli, anunciaron hoy que después de una cuidadosa consideración y una evaluación exhaustiva del mercado teatral mundial, el lanzamiento de NO TIME TO DIE se pospondrá hasta noviembre de 2020. La película se estrenará en el Reino Unido el 12 de noviembre de 2020 con fechas de lanzamiento mundiales a seguir, incluido el lanzamiento en EE. UU. el 25 de noviembre de 2020”.

The film will be released in the U.K. on November 12, 2020 with worldwide release dates to follow, including the US launch on November 25, 2020. — James Bond (@007) March 4, 2020

Por otro lado, la nueva película de James Bond llegará en el momento perfecto para el Día de Acción de Gracias, lo cual podría impulsar las ganancias previstas originalmente. Por último, No Time to Die ahora competirá directamente contra Raya and the Last Dragon, la nueva película animada de Disney, King Richard y The Happiest Season.

De igual forma, se ha revelado que No Time to Die será la película más larga de 007 hasta ahora. Hablando del coronavirus, los organizadores de EVO 2020 han revelado que no tienen planeado cancelar o posponer el evento.

Vía: James Bond