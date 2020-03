No hay planes de posponer o cancelar EVO 2020

El coronavirus ha alterado a la industria de los videojuegos últimamente. Desde posponer eventos como Taipei Game Show y Game Developers Conference, hasta rumores de retrasar el lanzamiento del PS5 y Xbox Series X. Por consiguiente, existe una gran preocupación por los eventos que se llevarán a cabo durante verano, como EVO. Afortunadamente, los organizadores de este torneo han comentado que no hay planes para posponer esta competencia.

Joey “Mr. Wizard” Cuellar, fundador de EVO, recientemente publicó un comunicado en Twitter en donde menciona que los planes para la edición 2020 del torneo anual de juegos de peleas continuarán como siempre. Este comentario es una respuesta a la creciente preocupación por parte del público causada por el coronavirus.

There are no plans to cancel or postpone Evo 2020. See you in Vegas! #Evo2020

— Joey Cuellar (@MrWiz) March 2, 2020