Cancelan oficialmente GDC 2020

Después de que docenas de compañías anunciaran que no estarían asistiendo a la Game Developers Conference 2020 (GDC) los organizadores han decidido cancelarla oficialmente. Por medio de un comunicado en la página oficial del evento, se puede leer lo siguiente:

“Después de una consulta cercana con nuestros socios en la industria de los videojuegos y comunidad alrededor de todo el mundo, hemos tomado la difícil decisión de posponer la Game Developers Conference este marzo. Después de haber estado preparándonos el año pasado para el show con nuestros expositores, consultores y socios, estamos genuinamente molestos y decepcionados no poder ser su anfitrión este año. Queremos agradecer a todos nuestros clientes y compañeros por su apoyo. Como todos nos han estado recordando, las grandes cosas suceden cuando la comunidad se reúne y se conecta en GDC. Por esta razón, tenemos toda la intención de llevar a cabo un evento de GDC a finales del verano. Estaremos trabajando con nuestros socios para finalizar los detalles y estaremos compartiendo más información sobre nuestros planes en las próximas semanas.”

Conforme va aumentando la crisis por esta epidemia, más compañías se unen a la lista de cancelación de la GDC 2020. El día de hoy, Activision, Blizzard y Gearbox han anunciado que no estarían asistiendo a este evento.

Estas tres se unen a Microsoft, Unity, Epic Games, EA, Sony, Facebook/Oculus, Kojima Productions y otros expositores que tampoco iban a asistir. Aquí te dejamos los tweets con los que anunciaron su ausencia:

Gearbox today notified GDC organizers that our team will not attend GDC or be able to give their scheduled presentations. Our employees’ health and wellness is our primary concern. (1/2) — Gearbox Official (@GearboxOfficial) February 28, 2020

“El día de hoy Gearbox notificó a los organizadores del GDC que nuestro equipo no asistirá a GDC ni podrá seguir adelante con sus presentaciones agendadas. La salud y bienestar de nuestros empleados es nuestra prioridad.”

The health and well-being of our teams is our highest priority, and due to growing concerns related to COVID-19, Activision is asking employees not to attend this year’s Game Developers Conference as we continue to monitor the situation. 1/2 — Activision (@Activision) February 28, 2020

“La salud y bienestar de nuestros equipos es nuestra máxima prioridad, y debido a las crecientes preocupaciones relacionadas al COVID-19, Activision les está pidiendo a sus empleados no asistir a la Game Developers Conference conforme continuamos monitoreando la situación.”

Blizzard will no longer attend this year’s @Official_GDC due to growing concerns related to COVID-19. The health and well-being of our teams is our highest priority. — Blizzard Entertainment (@Blizzard_Ent) February 28, 2020

“Blizzard ya no asistirá al GDC de este año debido a las preocupaciones relacionadas al COVID-19. La salud y bienestar de nuestro equipo es nuestra máxima prioridad.”

Fuente: GDC